A pesar de haberse mantenido alejada del foco mediático durante todos estos meses, ha querido acudir al plató de 'Y ahora Sonsoles' para desvelar cómo se siente en estas últimas semanas antes de salir de cuentas, algo que ocurrirá el 31 de diciembre. Entraba en plató haciendo alarde de su barriguita de embarazada, que acariciaba con cariño antes de sentarse en su sitio. Sin perder el tiempo, aclaraba que se ha sentido decepcionada, no porque Bertín Osborne quisiera hacerse la prueba te paternidad, sino por no pedírsela personalmente y enterarse a través de la televisión. Gabi se puso en contacto con el cantante nada más ver la noticia en televisión y él negó que esas palabras hubieran salido de su boca. A pesar de ello, ha querido aclarar que ella misma hará la prueba de paternidad aunque él no se lo pida.En cuanto al tema económico, ha evitado confirmar o desmentir si son ciertas las nueve trasferencias recibidas desde el mes de abril de las que dejó constancia Paloma García Pelayo, diciendo que hay regalos que se hacen como pareja que no deberían mirarse al dedillo.

Afirmaba que solamente ha recibido dos pagos en los últimos dos meses para ayudarle a pagar el alquiler y gastos. Negaba que haya habido ningún tipo de acuerdo económico y comenta lo dolida que está al no sentir que Bertín Osborne esté pendiente de ella y de su hijo.Pensando en cómo será su relación con el padre de su hijo, aclaraba que le gustaría que fuera un padre presente pero solamente si él tiene interés, algo que de momento no está mostrando.

Desvelaba cómo su hijo no llevará el apellido de Bertín sino el suyo propio y también negaba que fuera a llamarse como el padre de la criatura.Quiso aclarar también que las diversas portadas que ha protagonizado no han sido pactadas y negaba haber recibido ningún tipo de compensación económica por esas fotografías. Antes de terminar la entrevista, ha querido desmentir que siga enamorada del cantante a día de hoy y recordaba que, tal y como le ha tratado los últimos meses, por un tema de dignidad, no aceptaría tener una relación de nuevo con él, cerrando la puerta a una posible reconciliación.

"He podido verle la carita y ya se ve a quién se parece"

"Ha ido muy bien, estoy muy contenta, muy feliz. He podido verle la carita y ya se ve a quién se parece" ha revelado ante los micrófonos de Europa Press, dejando en el aire si ve al pequeño más similar al cantante o a ella: "Muchas gracias, de verdad, pero no os voy a decir más porque es una cosa muy personal y no. Os lo agradezco, pero no".

Aprovechando la ocasión y, tras publicar una imagen en ropa interior en sus redes sociales presumiendo de su abultada barriguita de embarazada, Gabriela también ha querido explicar el dardo a Bertín en forma de mensaje que publicó hace unos día en Instagram asegurando que los niños no quieren dinero ni regalos, sino cariño que es lo que realmente importa. Algo que sigue sosteniendo pero que prefiere no decir si va dedicado al cantante. "Es una reflexión nada más, y muy bonita. Soy libre de poner lo que quiero en mis redes y no voy a hacer más comentarios con respecto a él" ha sentenciado.

José Luis 'El Turronero' evita hablar sobre las polémicas de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Desde que Gabriela Guillén volviese aparecer en televisión, de la mano de Sonsoles Ónega, se ha vuelto a hablar del distanciamiento que hay entre esta y Bertín Osborne... y sobre todo, en las contradicciones que ha caído la modelo al hablar del supuesto acuerdo económico o transferencias que ha recibido del cantante.

Hace unos días hablábamos con José Luis López 'El Turronero', gran amigo de Bertín y le preguntábamos por estas polémicas que han protagonizado en los últimos meses y se mostraba de lo más sincero a la hora de comentar su situación.

En primer lugar, desmintió que sea el mediador entre Bertín y Gabriela: "No soy mediador de nada, soy amigo de los dos, a Bertín lo conozco desde hace muchos años y es como si fuera mi hermano. A Gabi la conocí a través de Bertín, es una chica encantadora y poco más. Ni me encargo de mediar nada entre ellos ni nada, soy amigo de los dos".

También nos confesaba que el estado de salud del padre del artista es positivo después de ese susto que tuvo hace unos días debido a una descompensación en la medicación: "Estamos en contacto, está bien afortunadamente y el padre se ha recuperado, se está recuperando, está estupendamente y poco más".

Y sin querer entrar en todo lo que se ha comentado del presentador de televisión, José Luis aseguraba que no iba a hacer ninguna declaración al respecto ya que simplemente es su amigo, no su portavoz: "Yo de verdad, yo soy amigo de Bertín, pero no hablo de nada de lo que le ocurre a él ni nada de lo que ustedes creen que yo sé. Bertín es hermano mío y hablamos de nuestras cosas, poco más".