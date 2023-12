Tamara Gorro ha vuelto a vivir un nuevo drama tras pasar por el quirófano que no ha dudado en compartir en sus redes sociales: "No me extraña".

Terremoto entre Nuria Marín y Tamara Gorro: "No puede ser protagonista de todo" Y es que la colaboradora de Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, fue operada esta semana. Y tal y como comentó, aunque no hubo complicaciones en la operación, sí que hubo "sorpresas del directo". Eso sí, destacó que su cara había sido la que más había sufrido por todo esto. De hecho, todavía no ha mostrado su rostro en sus redes. Sin embargo, cuando ha vuelto a su vida diaria, Gorro tuvo una complicación más a la hora de desbloquear su teléfono móvil. Y es que, como le ponía el móvil, no le reconocía la cara. "No me extraña, no me la reconozco ni yo, jajajaj", escribe en la publicación que ha hecho en su perfil de Instagram. Tamara Gorro, originaria de Segovia y nacida en 1987, ha construido una trayectoria versátil que abarca la moda, las redes sociales y la televisión. Su ascenso a la fama ocurrió en 2009 al participar en el programa "Mujeres y Hombres y Viceversa". Desde entonces, ha dejado su huella en diversos espacios televisivos como "Sálvame Deluxe", "Supervivientes", "Sábado Deluxe" y "Mask Singer". En los últimos dos años, Tamara Gorro ha compartido abiertamente su batalla contra la depresión. Este desafío la llevó a una separación temporal de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, quien es padre de sus dos hijos. Aunque se reconciliaron meses después, a principios de este año, la pareja decidió romper de manera definitiva. A pesar de especulaciones sobre una posible reconciliación, Gorro dejó claro que esta no está en sus planes y que la última ruptura es irrevocable, tomando en cuenta especialmente el bienestar de sus hijos. Con una sólida comunidad de más de 2 millones de seguidores en Instagram, la modelo comparte de manera auténtica los detalles de su vida cotidiana, manteniendo una relación cercana con sus seguidores. Aunque ha experimentado altibajos, actualmente Tamara Gorro parece atravesar una etapa positiva. Su carrera laboral va viento en popa, y cuenta con el apoyo incondicional de su familia y sus hijos. En otro ámbito, Sonsoles Ónega va ganando terreno en las tardes de Antena 3 con "Y ahora Sonsoles". El programa ha ampliado su duración a dos horas, comenzando a las 18:00 horas y finalizando a las 20:00 horas para dar paso a "Pasapalabra". Después del éxito del especial en enero sobre el escándalo en las residencias, Ónega se muestra abierta a nuevos proyectos en diversas franjas horarias, expresando su entusiasmo por enfrentar nuevos desafíos. Con la cancelación de "Sálvame", el programa de Sonsoles Ónega ha ocupado cómodamente ese espacio en las tardes de Antena 3, atrayendo a más espectadores. La incorporación de conocidos rostros de la cadena de Mediaset, como Rebeca Haro, refleja el crecimiento y la aceptación del programa en la audiencia televisiva.