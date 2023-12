Las redes se han conmocionado estos últimos días con una confirmación que nadie se esperaba y que ha caído como un jarro de agua fría: Nacho Palau vuelve a tener cáncer, una metástasis en la axila. El ex de Supervivientes se sinceraba al hablar de su enfermedad y su estado actual en el programa de entrevistas de Telecinco, '¡De viernes!'.

Palau se sentaba frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar del diagnóstico que le dieron este verano, un nuevo cáncer que no ha sido fácil de asimilar para él: "hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y, ¿para qué?".

Ahora, Palau ha vuelto a las redes sociales después de no subir publicaciones durante más de tres meses. Lo ha hecho con un emotivo vídeo grabado en una habitación en el que enseñaba un dibujo hecho en un cuaderno con el título de "Primer trimestre".

La publicación venía acompañada de una preciosa canción que parece describir la situación por la que está pasando Nacho Palau. La canción pertenece a Dave Bolaño y lleva el título de 'Alguien mejor'. Aquí, un pequeño fragmento del inicio: "Me Estoy asegurando de curar hasta el más mínimo detalle, evitando regresar, al dolor que me controla, mi cerebro ahora es consciente de lo que lo hace fallar, estoy enamorándome de mí porque jamás yo fui el primero, y volviendo a disfrutar, las cosas más sencillas, cada vez me importa menos lo que opinan los demás".

Para los más pacientes que aguantaron hasta el final, les esperaba un mensaje escrito en puño y letra por él mismo a medida que su compañero grababa las vistas desde la habitación: "Os quiero a todos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Perdonad la desconexión".

Una dura recaída

Nacho Palau anunció que tenía cáncer tras su salida de Supervivientes con un duro comunicado compartido por redes: "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices".

El 22 de marzo, llegaba la buena noticia de que por fin se había recuperado y que "poco a poco" estaba recuperando fuerzas después del abrasivo cáncer de pulmón contra el que había estado luchando.