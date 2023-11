Gran Hermano VIP contininúa hacia adelante y esta noche hay gala y sorpresas. Y es que en esta edición se está viviendo una situación sin precedentes con el dinero del premio final.

Tras ‘SuperHalloween’, llega el ‘Domingo Fantástico’ a ‘GH VIP. El Debate’, con una entrega que otorgará a los participantes del reality la opción de recuperar parte del premio final que han ido invirtiendo a lo largo de la convivencia. Será en la nueva gala que Ion Aramendi conducirá en Telecinco este domingo 5 de noviembre (22:00h) y que arrancará antes con contenido exclusivo para los suscriptores de Mitele PLUS.

Tras haber gastado más de 119.000 euros de los 150.000 euros reservados para el ganador final, los concursantes ya solo aspiran a ganar 30.600 euros. Una situación insólita y sin precedentes que el programa les permitirá paliar haciéndoles partícipes de una gran prueba de resistencia que, en caso de que la logren superar, les permitirá recuperar parte del botín final para el ganador.

La gala, que acogerá también la resolución de la prueba semanal y repasará el paso por el concurso de Marta, Álex y Gustavo, presentes en el plató, sorprenderá a Michael con la celebración de su cumpleaños. Una celebración, con tarta incluida, que traerá también consigo un dilema que también podría influir en la cuantía del premio final.

Por último, uno de los nominados -Avilés, Carmen, Laura y Michael-, el que menos votos haya acumulado hasta el momento, se salvará del actual proceso de expulsión.

Las infidelidades de los concursantes

Parece que las cosas entre los dos equipos de la casa se han calmado. El equipo naranja y el azul ha aprovechado la noche del sábado para conocerse un poco mejor y dejar de lado por unos momentos sus disputas. Todos estaban en el sofá y decidían contar detalles de su vida privada, como por ejemplo, las veces que les han sido infiel.

Empezaba contando su experiencia Jessica Bueno. La modelo andaluza no entraba en mucho detalles, pero sí que compartía con sus compañeros la manera en la que se dio cuenta de que su ex era infiel: "Yo creo que te das cuenta de que algo no va bien, sobre todo, cuando cambia su rutina, imagina que normalmente siempre ha sido de estar en casa y empieza a viajar mucho por trabajo y a sociabilizar mucho con todo el mundo menos contigo".

Carmen Alcayde por su parte nunca ha pillado a una pareja in fraganti, pero sí que ha compartido con sus amigos una técnica infalible para saber que te son infiel: "Sin venir a cuento te critica mucho a una chica, pues justo esa es con la que tiene algo".

José Antonio Avilés dejaba a sus compañeros con la boca abierta. Lo del cordobés sí que fue una pillada en toda regla y lo ha contado con pelos y señales: "Era el cumpleaños de esta persona y yo llegué a casa con una tarta, al entrar vi que en la puerta había cuatro zapatillas en lugar de dos (nosotros siempre nos quitábamos los zapatos al entrar en casa y nos poníamos unas babuchas). Entonces avancé por la casa y me lo encontré en la cama con otro".

Avilés ha explicado que fue uno de los momentos más difíciles de su vida: "Yo me esperé en el salón y me senté con los dos en el sofá, y les dije que no se preocuparan que el que se iba era yo, y me fui de allí con un ataque de ansiedad conduciendo, y la infidelidad fue con su supuesto mejor amigo, una persona que había estado la semana anterior cenando en casa de mis padres".