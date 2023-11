Descarnada entrevista de Ángel Cristo Jr. el pasado viernes en el nuevo programa de Telecinco, 'De Viernes', revelando lo durísima que fue su infancia y atacando sin piedad a su madre, Bárbara Rey, a la que ha acusado de tratarle prácticamente como su 'esclavo' y de cargarle de responsabilidades siendo tan solo un niño.

Unas demoledoras declaraciones que no dejan a la vedette en buen lugar y a las que la de Totana, destrozada por el fallecimiento de su hermano Salvador -casualmente el mismo día que su hijo arremetió contra ella en televisión- ha preferido no responder, aunque sí ha dejado claro que tiene la conciencia "muy tranquila" y ha revelado que sigue queriendo mucho a su hijo.

Lejos de arrepentirse de su ataque contra su madre, Ángel Cristo Jr. ha reaparecido en redes sociales y lo ha hecho dejando dos significativos mensajes. El primero, en sus stories de Instagram, donde ha compartido el proverbio 10:9, que dice lo siguiente: "El que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto". Unas palabras que dejan entrever que se reafirma en todo lo que ha contado sobre la artista.

Además, el hijo de Bárbara ha publicado varias imágenes con su novia, Ana Herminia -con la que se comprometió el pasado verano- y a la que besa sonriente y despreocupado, completamente ajeno a la polémica que se ha desatado tras su entrevista contra la vedette. A pesar de que el título que ha escogido para su post es 'feeling blue' (sintiéndose triste) lo cierto es que transmite cualquier sentimiento menos tristeza.

"Su hija, tiene problemas"

Los motivos sobre por qué habría dado el paso para destapar algunos de los secretos más ocultos de su familia no estaban claros, hasta ahora. Omar Suárez nos ha sacado de dudas y ha llegado al plató de ‘Fiesta’ con todos los motivos que habrían llevado al hijo de la vedette a dar el gran paso.

El colaborador ha hablado con una persona muy cercana al entorno de Ángel Cristo, en concreto, una amiga íntima y le ha desvelado por qué Ángel ha tomado la decisión de hablar: ‘’Hay dos motivos, un motivo económico y uno emocional. Ángel tiene una situación complicada con su hija, tiene problemas económicos y le pide ayuda en varias ocasiones a Bárbara, él sabe que Bárbara tiene posibilidad de ayudarle económicamente y emocionalmente, pero él siente y vive que no recibe ese apoyo por parte de su madre’’.

‘’Él dice que siempre se ha sentido de segundas, su madre y su hermana siempre han tenido una relación cercana y él nunca ha sentido ese apoyo, él ha pasado momentos de depresión y no ha sentido esa cercanía. En agosto de este verano me dicen que él mismo le pide ayuda a Bárbara y una vez más, Bárbara no le ayuda’’, continúa explicando Omar.

Demanda a su hermano

Tres días después de que Ángel Cristo Jr. haya arremetido brutalmente contra su madre, Bárbara Rey, en '¡De viernes!', y a pesar de que su intención era no pronunciarse sobre las demoledoras declaraciones de su hermano, Sofía Cristo se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' y le ha respondido desmontando con contundencia los episodios más duros de su relato.

"Estoy una constante montaña rusa, no quiero hablar de él. Ha sido una semana muy intensa, a veces tengo ira y rabia y pienso que quizás necesite hasta ayuda. Siento mucha pena de ver cómo se puede llegar a algo así, para hacer algo así no hay q estar bien" ha confesado muy seria.

Aunque ha asegurado que no vio la entrevista de Ángel al completo, "lo poco que pude ver era devastador e incierto". "Yo he contado mi historia y tendría muchas cosas que contar que no lo voy a hacer porque decidí hacer otro tipo de televisión" se ha desmarcado de su hermano, dejando claro que al contrario de lo que ha dicho el hijo de Bárbara de que Sofía no era consciente de nada porque estaba siempre drogada eso no es así: "Yo me he enterado mucho y muy bien de lo que pasaba en mi casa, por eso quizá me refugiaba en ciertas cosas".

"Al final a mi madre se le ha dado el lugar y el reconocimiento que se merecía, no solo como mujer maltratada, también como madre, artista, ser humano* Esto nos ha caído como un jarro de agua fría. Nos enteramos 4 días antes de la entrevista y me ha sorprendido" ha reconocido, desvelando que la entrevista de Ángel le ha pillado desprevenida. "No tenemos una relación continuada porque tengo mucho trabajo, pero siempre que le he llamado me ha respondido y hace un mes estaba bien, hablando con mi hermano. En agosto ha estado un mes entero en casa de mi madre de vacaciones con la novia" ha contado.

Aunque su intención es no entrar en una guerra mediática con su hermano, Sofía ha tachado sus declaraciones en '¡De viernes!' de "barbaridades desde el minuto uno hasta el final". "Me indigna todo: lo de la cocaína, lo del biberón* Mi madre nunca nos ha dicho que probemos la cocaína, es mentira. Nos decía que era un medicamento de la espalda para papá y que si lo tocábamos nos moríamos. Él tiene derecho a hablar y que cuente lo que quiera, pero creo que necesita ayuda y si realmente necesita el dinero y necesita ayuda pensaba que no le tendería la mano pero al ver todo tan raro yo se la tiendo" ha asegurado, convencida de que Ángel "necesita ayuda más que dinero".

Mostrando su apoyo incondicional a su madre, la tertuliana ha dejado claro que "nunca le voy a soltar la mano", asegurando que "renunciaría a todo por ver a mi madre bien porque ha sido lo más grande del mundo para mí y mi hermano, y una temporada pensaba que si me faltaba mi madre me suicidaría". "No reconozco el retrato que él hace de ella" ha confesado muy afectada.

Por eso, Sofía ha dejado entrever que Bárbara y ella podrían tomar medidas legales en función de lo que se diga en los próximos días: "Depende. Vamos a ver cómo sigue. Quizá no contra mi hermano, depende, es complicado. Tengo que esperar y ser paciente. El otro día me enfadé cuando vi todo esto, me dolió mucho y le bloquee a él y su pareja. Todo lo que está haciendo no tiene ni pies ni cabeza. Mi madre siempre le ha ayudado".

"He leído que él tenía derecho a contar su verdad porque nosotros lo hemos hecho, pero yo he hablado de mí, ni si quiera de mis parejas. Nunca he hablado de mi hermano, le he respetado. Si he hablado de mi padre por defender el núcleo familiar. Mi hermano siempre ha querido mantenerse al margen y voy a seguir sin hablar de él" ha reprochado a Ángel, sin confirmar si ha tenido motivos en algún momento para demandar a su hermano.

Advirtiendo que ni su madre ni ella van a poder "frenar todo lo que hemos hecho estos años" sobre las delicadas informaciones que podrían salir a la luz sobre el joven, Sofía ha admitido que borraría algún episodio del pasado con su hermano: "En todas las familias cuecen habas, en mi familia son todo cosas a lo grande pero no tendré tiempo suficiente para agradecer a mi madre todo lo que ha hecho".