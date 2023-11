Marta Riesco lleva una vida muy activa como influencer. Desde su sonado despido de Telecinco y su posterior ruptura con Antonio David, la reportera ha tratado de buscarse un hueco trabajando en las redes sociales.

A través de su cuenta personal de Instagram, Riesco comparte diferente tipo de contenido entre el que destaca productos de marcas de moda o cosméticos en las que ella es embajadora, restaurantes y lugares de ocio en Madrid en los que disfruta de sus ratos libres y, uno de sus publicaciones más celebradas, cuando se sincera con sus seguidores a través de los "comunicados" o lo que ella denomina también "chapamarta".

Un reencuentro inesperado

De hecho, en una de esas últimas stories, la periodista e influencer ha sorprendido a sus seguidores con una revelación. "Tengo salseo para contaros, pero me debato entre contarlo o no contarlo. Ha habido un reencuentro. Anoche", ha afirmado finalmente Marta.

Pero, ¿de quién se trata? Tras el primero de los stories, son varias las voces que han dicho que podría tratarse de Antonio David flores, expareja de Riesco e incluso en alguna publicación ha pendido que "no vuelva con él". Pero parece que nada más lejos.

Marta Riesco ha vuelto a reencontrarse con otra persona a la que ha denominado "Mr X" y con la que ha reconocido que ha pasado una noche estupenda "con cero dramas. Pasándamelo súper bien y viviendo la vida a tope. Después d eesto ha habido mensaje por su parte diciéndome lo bien que lo pasó. Y ahí se ha quedado esto. Me escribió ayer pero yo de momento no le he escrito porqué yo ahora soy muy dura", confesaba la reportera.

"Yo ahora solo quiero que vengan a mí. Lo mismo queda en nada y no hay cita. No sé cómo acabará la cosa, si volverá a llamarme, pero es como que necesitaba este salseo y necesitaba el salseo", ha repetido. "Me lo pasé súper bien y ojalá vuelva a verle, aunque no voy a mover un dedo. Yo lo único que quiero en la vida es que luchen por mí y que sean ellos. Hay situaciones que me dan como miedo y o quiero meterme en historia sin tener muy claro que la otra persona quiera estar a full conmigo. Me he sentido muy bien", terminaba en sus stories.

Eso sí, a continuación ha publicado otro con la siguiente frase: "Y sí, por lo menos me quedó claro que le gusto. Ahora tendremos que ver para qué le gusto, para qué me gusta él... Pues eso que fluya. Y ojo, lo mismo no volvemos a vernos. Lo mismo no vuelvo a saber nada de él. Pero, ¿sabéis qué? Por fin, ESTOY VIVIENDO", ha terminado.