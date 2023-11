Rocío Flores está viviendo un momento de lo más dulce. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha sabido reinventarse después de dejar trabajar en televisión como colaboradora. Su vida no ha sido nada fácil, pese a los que muchos puedan opinar y su desarrollo persona y profesional siempre ha estado ligado a la opinión pública y a las intervenciones de su padre en televisión, así como a la docuserie que estrenó la hija de Rocío Jurado en Telecinco, 'rocío: contar la verdad para seguir viva".

Tras dejar la televisión Flores se convirtió en toda una it girl, desarrollando su faceta de influencer en Instagram y llegando a rozar el millón de seguidores.Ahora, Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Framasi.

Cómo es la empresa

Tal y como cuenta la propia compañía en su página web, F"armasi es un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios. Hace mucho tiempo, comenzamos nuestro viaje como fabricante de productos farmacéuticos en el año de 1950 con nuestro fundador, el Dr. Tuna, pero a medida que pasaba el tiempo, nuestro negocio evolucionó hacia la fabricación de cosméticos. Si desea comprender verdaderamente la herencia de Farmasi, debemos verlo como 2 entidades separadas.

La primera es nuestra empresa de fabricación de última generación. Contamos con una de las plantas integradas de fabricación de cosméticos más grandes del mundo, ubicada en Estambul, Turquía, en un entorno ecológico. La fabricación integrada significa que no solo producimos el producto a granel, sino que también producimos la mayor parte de nuestros propios empaques internamente, y obtenemos nuestras aguas de los pozos ubicados dentro de nuestras instalaciones. En su mayoría estamos rodeados de un hermoso entorno verde. Hasta la fecha, hemos formulado miles de productos, lanzado más de 2.000 productos y enviado nuestros productos a más de 125 países de todo el mundo. En el otro lado de la historia, hay una empresa de venta directa que bate récords. Nuestra empresa fue fundada en 2010 en nuestro país de origen, Turquía. Al lograr un crecimiento de tres dígitos durante los últimos 7 años, ahora estamos operando en 25 mercados en forma de venta directa. Hemos estado experimentando un crecimiento significativo que se basa principalmente en el mejor plan de compensación de su clase, una amplia cartera de productos y una calidad increíble por el precio pagado, en cada uno de los países en los que comenzamos nuestras operaciones".

Rocío Flores promociona esta empresa e incluso ha viajado a México para participar en un evento a nivel global de la compañía. Una colaboración por la que ella se muestra muy agradecida, tal y como acaba de compartir en uno de sus últimos post de Instagram. "Cuando comencé a desarrollar este proyecto que me devolvió la ilusión me acuerdo que muchas personas me decían demasiadas cosas como por ejemplo: que yo lo tenía muy fácil que esto no era trabajar y muchas cosas más … . De todos estos meses lo que saco en claro es que sin esfuerzo, sin constancia, sin visión y sin compromiso es imposible obtener resultados y .. ¿sabéis que ? Me siento muy orgullosa de haber tomado esta decisión y de apostarlo todo en mi negocio, me siento muy orgullosa de haber conseguido este reto personal que me puse en su día de conseguir que mi compañía @farmasiofficial nos pagara la letra de nuestro coche 🥹💘 que no os voy a mentir … viene muy bien este bono .A ti que me estás leyendo y estás indeciso de si tomar acción y empezar a desarrollar tu negocio, no esperes más tiempo y hazlo ya, esto es real y con esfuerzo se ha conseguido.Esto es solo el comienzo y sigo dejándome la piel en este proyecto .Estamos construyendo eso que siempre quisimos y estoy muy orgullosa de todo el equipo que estamos construyendo @manuelbedmar14 mi compañero gracias por todo, este logro es de TODOS 🫣💖No pienso parar hasta lograr mi próxima meta. Hay Rocío para rato. GRACIAS A TODOS de por las felicitaciones !!!Pero sobre todo gracias a todas y cada una de las personas que me ayudáis en mi día a día, personas que no me han soltado en ningún momento y que siempre están. ME SIENTO FELIZ Y AGRADECIDA".

Como no podía ser de otra manera para Rocío Flores, la influencer ha recibido críticas tanto positivas, como negativas por sus palabras. Y es que Flores cuenta con multitud de haters a raíz de la sonada palabras entre sus padres. "Empresa turca?". "No tienes ni idea de lo que es trabajar!!!!!! Quisiera yo verte empezando de abajo, que es de donde hay que Empezar para hablar de saber trabajar", han señalado algunos.

"Eres IMPARABLE ! Estamos creando todo lo que un día dijimos y soñábamos con ello y aquí estamos, consiguiéndolo pasito a pasito", "Eres la chica que nos robó el corazón. Me alegro de tus logros, te deseo mucha suerte y mucho", comentaban, por el contrario, otros seguidores.