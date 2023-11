Laua Matamoros es una de las influencers más seguidas en nuestro país con más de 1 millón de seguidores, la hija de Kiko Matamoros muestra a sus followers como es su día, sus espectaculares vacaciones o las colaboraciones que realiza en diferentes publicaciones de moda.

Sin embargo, en sus stories también enseña su lado más personal, en el que se sincera con su comunidad sobre los problemas más familiares y no duda en pedir ayuda para tratar de dar lo mejor a los suyos.

Ahora, Matamoros ha recurrido a sus seguidores en Instagram para pedir ayuda por un problema que tiene con su hijo pequeño. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha reconocido que "es bastante desesperante y desagradable" cuando Benji "se frustra" y arrasa con todo. La influencer, hija de Kiko Matamoros, ha reconocido que estas situaciones agotan su paciencia, ya que se ve incapaz de controlarlas.

Después de vivir, una mañana más, un episodio crítico con el pequeño Benjamín, Laura Matamoros ha dicho basta. La que fuera ganadora de 'GH VIP' ha cogido su teléfono móvil ha grabado y fotografiado lo que estaba ocurriendo y ha hecho partícipes a sus seguidores de las redes sociales. "Ayuda", ha escrito junto a una 'caja' en la que los internautas pueden ponerse en contacto con ella y hacerle llegar sus recomendaciones.

"Cada vez que se frustra tira todo y con muy mala leche. Es bastante desesperante y desagradables estas situaciones constantes, porque no me hago con ellas y lo único que me sale es enfadarme". "Este es nuestro pan de cada día. Todo lo tira. Ala", se escucha decir a la influencer en tono de enfado, pero sin regañar al niño.

Por eso, Laura Matamoros ha creído que lo mejor era recurrir a las redes sociales para tratar de encontrar ayuda entre el millón de seguidores que la siguen a través de su perfil oficial de Instagram, donde se ha desahogado sobre este tipo de situaciones que vive con el pequeño de sus hijos y que la tienen completamente agotada.