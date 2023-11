La cantante Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión que ha dejado a sus hijos desconcertados. "Me parece de mal gusto", así reaccionó la hija de la tonadillera al ser preguntada al respecto.

Isabel Pantoja, nacida en Sevilla, España en 1956, figura como una de las cantantes más destacadas y célebres de la música española. Su influencia en el panorama musical ha perdurado a lo largo de décadas, y su carrera ha estado marcada por su carácter polémico y su inmensa popularidad.

Desde su juventud, Isabel Pantoja exhibió un innato talento para la música y la interpretación. A sus 19 años, comenzó a entonar sus canciones en fiestas y bodas locales, lo que presagiaba el ascenso de una estrella. Sin embargo, fue su participación en el programa televisivo "Benidorm '78" la que realmente la catapultó hacia el estrellato. A partir de ese punto, su carrera musical despegó de manera vertiginosa. Ha lanzado al mercado más de 20 álbumes de estudio, acumulando ventas millonarias en todo el mundo.

La versatilidad de Pantoja es una característica distintiva a lo largo de su carrera. Ha destacado por su voz única, la cual le permite abordar una amplia gama de géneros musicales, que incluyen la copla, la balada y el flamenco. Este talento innegable la ha llevado a ser nominada para diversos premios y a ganar varios galardones de renombre, como el prestigioso Premio Ondas y el reconocido Premio Nacional de la Música.

Sin embargo, la trayectoria de Isabel Pantoja no se ha librado de la controversia. Ha sido objeto de críticas por su estilo de vida lujoso y se ha visto envuelta en varios escándalos públicos a lo largo de su carrera, incluyendo una condena por evasión fiscal. A pesar de las adversidades y las críticas, Pantoja ha demostrado una inquebrantable fortaleza y una determinación incansable para seguir trabajando en su carrera musical, demostrando que su legado trasciende más allá de las polémicas que han rodeado su vida.

Relación con sus hijos

Últimamente la relación de la tonadillera con sus hijos no es la mejor del mundo, y menos ahora tras haber conocido la drástica decisión que ha tomado Isabel Pantoja respecto a su futuro fallecimiento. Y es que la periodista Beatriz Cortázar aseguró que no quiere que ninguno de sus dos hijos asiste al entierro. "Ella no quiere que en su funeral haya un desfile de gente llorando, ni sus hijos, ni la gente de la televisión", aseguró la periodista en el programa de radio donde colabora.

De este modo, no quiere que sus hijos saquen rédito ni siquiera de su funeral.

En Socialité, el programa de corazón de Telecinco, han querido saber qué es lo que opina al respecto su hija, Isa P. "Según están las cosas ahora, con tanta guerra y tanta muerte, me parece de mal gusto hablar de esos supuestos, hay que pensar en la vida y no en cosas negativas", le contestó a los periodistas.

"Socialité" se destaca como uno de los programas más prominentes en el mundo del corazón en la actualidad. Este formato, que ha sido conducido tanto por Nuria Marín como por su colega y amiga María Patiño en diferentes ocasiones, ha logrado consolidarse como un pilar en las mañanas de los fines de semana. La producción del programa recae en la Fábrica de la Tele, conocida por su contribución a otros programas emblemáticos como "Sálvame". Los televidentes pueden disfrutar de "Socialité" todos los sábados y domingos al mediodía, ya que se transmite en Telecinco.

La incorporación de "Socialité" a la programación de Mediaset España cerró una brecha en su oferta televisiva, proporcionando un espacio en vivo dedicado a la información del corazón. Lo que ha destacado a este programa, según varios expertos del sector, es la juventud y entusiasmo de sus reporteros, que trabajan incansablemente para ofrecer noticias que generan revuelo y que luego son comentadas durante toda la semana en otros programas de la cadena.

Sin embargo, el éxito de "Socialité", medido en cifras de audiencia, no ha estado exento de controversias. Algunos críticos cuestionan la forma en que se tratan a veces las figuras del corazón, considerando que las estrategias de promoción pueden resultar exageradas y, en ocasiones, injustificadas. La intensidad de los anzuelos con los que se presentan las noticias ha sido objeto de debate, ya que algunos televidentes consideran que se recurre a métodos llamativos para captar la atención de la audiencia.

En definitiva, "Socialité" se ha convertido en un programa de referencia en el ámbito del corazón y la prensa rosa en España. Su capacidad para mantener a la audiencia informada sobre los eventos más destacados del mundo de la farándula, a la par de las discusiones que genera en torno a su enfoque y estilo, son parte integral de su identidad en el competitivo mundo de la televisión.