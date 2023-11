Anabel Pantoja parece estar viviendo unos días muy felices. La colaboradora televisiva se encuentra de viaje en París y parece estar cumpliendo un auténtico sueño, pese a que el clima no esté acompañando en esta aventura. 37 años han tenido que pasar para que aterrice en lo que ella describió como "su hogar hasta el domingo".

La sobrina de La Pantoja ya iba prevenida con respecto al mal tiempo que iba a hacer en la ciudad estos días. Llenó la maleta de conjuntos abrigados para las fotos, aunque no parecía estar del todo lista para lo que iba a pasar durante su estancia en la capital francesa. Primero, un pequeño despiste hizo que terminaran llevándose una maleta que no les pertenecía y que ahora tuvieran que buscar al otro chico que se la había llevado por error. "Estamos intentando localizar al chico, que es español y vive en Paris. Le hemos escrito por face e Instagram ojalá pueda verlo para poder hacer el cambio en la ciudad y no tener que ir al aeropuerto otra vez".

Sin embargo, nada ha sido suficiente para chafarle su viaje. Si ya se emocionaba viendo la torre Eiffel desde el taxi entrando en París, Anabel Pantoja no pudo contener las lágrimas al tenerla justo encima. "Mi primer encuentro con ella. Iba llorando como una magdalena", publicó la influencer junto a un vídeo maravillada con el monumento. A continuación, la influencer explicaba un poco más cómo había sido este momento: "Estoy aquí viendo la Torre Eiffel y no me puedo creer que he hecho esto, estoy como lo de las pirámides. Es increíble, impresiona muchísimo; te lo imaginas en las redes sociales, en la foto, pero nunca te imaginas esto".

Un pequeño accidente

La borrasca ciarán no se esta haciendo notar solo en España; también está causando estragos en Francia y Reino Unido. Tanto es así que la sobrina de La Pantoja tuvo un pequeño incidente mientras grababa un vídeo para sus seguidores de Instagram. "Supongo que este día se quedará para el recuerdo para todo el mundo. Que el viento no te deje andar, que parece que el mundo se va a acabar... pues es el día que yo conozco la Torre Eiffel".

Pese a la emoción, Anabel Pantoja no pudo subir al monumento porque estaba cerrada. Acto seguido, la influencer comenzó una frase que no fue capaz de terminar: "Ese día es el día que Anabel Pantoja conoce...". A este trayecto le siguió una escena de protagonista de película: la catedral de Notre Dame. "Es espectacular y me hubiera encantado subir y hacer mi escena del Jorobado de Notre Dame", explicó, muy apenada por los incendios que asolaron la parte inferior del edificio histórico.

Pese a contar con el desayuno en el hotel y una rica gastronomía, hay cosas que Anabel Pantoja no ha sabido dejar de lado durante sus vacaciones. En el hotel, la colaboradora televisiva ya avisó acerca de uno de sus requisitos: "Bueno, que sepáis que yo le acabo de pedir al hombre de aquí que me echara leche porque yo me he traído mi Colacao y mi azúcar moreno. Pinta de Colacao no hay". Eso sí, ella ya se lo había traído de su casa para evitar encontrarse con el disgusto de que no hubiera.