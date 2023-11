Terelu Campos es una de las colaboradoras más míticas de Telecinco. La que fuera un clásico de Sálvame se vio obligada a buscar nuevas oportunidades laborales después de que Telecinco tomara la decisión de cancelar el programa.

La que fuera la presentadora del último programa de la historia de Sálvame tras catorce años de historia ahora prueba suerte en Radio Televisión Española en el programa Mañaneros y en La plaza de La 1. No obstante, si hay un proyecto suyo que ilusiona a la audiencia es la nueva producción de Netflix de la que será coprotagonista.

Terelu Campos y sus compañeros de Sálvame son los protagonistas de 'Sálvese Quien Pueda', una producción que verá la luz el próximo diez de noviembre y que sique la aventura de los colaboradores en busca de trabajo en América Latina y Estados Unidos.

Eso sí, no todo en la vida es trabajo. La presentadora televisiva ha dado un vuelco a las redes sociales después de que saliera a la luz unas imágenes grabadas durante su producción para Netflix. Terelu esperaba el vuelo hambrienta y se le antojó un desayuno cuanto menos español: un colacao.

Un caro despiste

Lo que la Campos no tuvo en cuenta, sin embargo, fue el alto precio a pagar por ese capricho. Terelu llegó con antojo y no se cortó para solventarlo. "Dame diez sobres de Colacao", pidió a la camarera del bar. Después, se dirigió al compañero que la estaba grabando llena de felicidad: "He encontrado mis sobres, que se me habían olvidado".

Aun sin ser consciente a cuánto le iba a salir ese pequeño despiste, la colaboradora vaticinaba que no iba a ser barato: "Voy a pagar diez colacaos en un bar del aeropuerto. Muy baratito me va a salir tomarme uno por la mañana". En ese momento, la camarera le informaba del precio final: 26 euros por los diez sobres.

terelu dejándose 30 euros en cola cao en el aeropuerto, es que la quiero pic.twitter.com/q7TXdmEQGy — Salseo 💫 (@TVSALSEO) 5 de noviembre de 2023

No parece que a Terelu le doliera en exceso pagar aquella cantidad. Su cámara le preguntó si al menos estaba feliz y su única respuesta fue: "¡Ya lo tengo!".

El momentazo ha llegado tan lejos que hasta la página oficial de Colacao ha respondido en su cuenta oficial de Twitter con un: "A la siguiente avisa, mujer".

Esta situación fue explicada por los responsables del programa en un artículo del periódico El País. Al parecer, la Campos tuvo que pagar en la cafetería por llevarse también los vasos de leche correspondientes a cada sobre, ya que éstos no se vendían sueltos.

A los más seguidores de la colaboradora esta imagen se les ha hecho algo familiar. En el reality de Las Campos la presentadora de televisión ya demostró su amor por esta bebida tan española.

Momentos duros

En lo personal, no está siendo el mejor momento para las Campos. Ambas se encuentran en pleno proceso de luto tras el fallecimiento de su madre María Teresa Campos. A esto se le suma que se encuentran en pleno proceso de vaciado de la casa, del que la hija pequeña de la Campos ha hablado en 'Vamos a Ver'.