Nunca se sabe cuándo un concursante puede hacerse con el bote de Pasapalabra y llevarse una cuantiosa suma de dinero bajo el brazo. Ahora, son dos concursantes los que se baten tarde tras tarde por batir al rosco y alzarse ganador.

En esta ocasión, Moisés participaba en el equipo naranja, y Óscar, en el azul. Pese a que el primero haya estado a punto de conseguirlo en más de una ocasión, el segundo no decepciona a los espectadores. Esta vez, la sorpresa ha venido dada de una espectacular remontada que casi le convierte en ganador.

No es la primera vez que Óscar mide sus conocimientos en un concurso de este calibre frente a miles de telespectadores. Ya estuvo en la primera edición con Silvia Jato, allá por el año 2000. "Aquí me picó el bicho y la liasteis, la liamos entre todos", bromea sobre el germen de su afición por los concursos. La actual oportunidad en Pasapalabra le ha llegado casi por sorpresa: "La verdad es que nunca sabes cuándo te puede llegar la llamada", afirma el madrileño. Explica que empezó a estudiar sabiendo que era "un brindis al sol", al no saber si iba a llegar a concursar. "Estaba expectante pero tampoco desesperado", confiesa.

No solo eso; también ha participado en otros programas de éxito como Saber y Ganar, donde se convirtió en uno de los centenarios, un privilegio reservado a los concursantes más sobresalientes del espacio presentado por Jordi Hurtado. Además, también fue parte de Los Dispersos, el grupo que hizo historia en Boom, el desaparecido concurso de Antena 3 presentado por Juanra Bonet.

Ahora, ambos son auténticos veteranos de la televisión; tengamos en cuenta que Moisés ya ha superado la barrera de los cien programas y varias veces se ha quedado a una sola palabra de ganar. El bote sigue inflándose y en tierra de nadie. Óscar ha sido esta vez el casi ganador del bote final tras protagonizar una remontada espectacular con el cronómetro de Moisés ya agotado. El concursante del equipo azul se ha puesto las pilas y ha cosechado 23 aciertos. Ya rozaba la victoria con los dedos en el momento en que su reloj ha marcado el final de su turno y no le ha quedado otra que llevarse las manos a la cabeza.

Durante la resolución de las palabras, Óscar ha comprobado que, de no haber sido por agotarse el tiempo, no se habría llevado el bote por un final de palabra mal formulado.

Lo que sí nos ha enseñado la hostia de Pasapalabra es que, si algo relevante va a pasar, lo sabremos antes de la emisión. Antes, cuando un concursante conquistaba el bote, se anunciaba incluso en la programación de los periódicos. Ahora, tanto la cuenta de Antena 3 en X (antigua Twitter), como la de Pasapalabra, adelantan que algo grande va a pasar, e incluso contraprogramar el espacio para emitirlo en prime time. Precisamente, la victoria de Rafa se emitió a una hora diferente de la habitual.