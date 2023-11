Marta Riesco no abandona su sueño de volver a comerse cualquier escenario con la alcachofa en la mano. La que fuera colaboradora de Telecinco mantiene una relación muy cercana con sus seguidores, con los que conecta a través de sus "chapamartas" y donde cuenta todas las cosas relevantes que le suceden en su día a día.

Precisamente ayer se cumplió un año del que para ella es uno de los mejores trabajos que ha llevado a cabo en su profesión: cubrir la alfombra roja de Los 40 Music Awards. Decenas de estrellas del mundo de la música volvieron a posar frente a las cámaras y los micros y Marta Riesco parece mirar con nostalgia aquella aventura.

Tanto es así que ha rescatado aquel reportaje en el que se podía ver a una reportera suelta hablando de tú a tú con todos los artistas que se paraban a conversar con ella. ¿Sus preguntas a los cantantes? Todas encaminadas a que le dieran consejos para triunfar en el mundo de la música.

Y es que no queda tan atrás cuando Marta Riesco lanzó su propuesta para labrarse un camino hacia Eurovisión. Pese a que el nombre de Marta Riesco comenzara a acaparar titulares hace poco más de un año, sus primeros pasos en el mundo de la televisión se remontan a hace trece años. Y es que la carrera de la influencer no siempre ha estado ligada a Mediaset, empresa que terminó despidiéndola de manera fulminante; antes de ser periodista ella quiso brillar ante toda Europa.

¿Un regreso a Eurovisión?

Corría el año 2010 y una joven Marta Riesco formaba parte de una banda de cinco chicas que intentaban hacerse un hueco entre las canciones seleccionadas para luchar por hacerse con la representación de España en Eurovisión. Oslo era en aquella ocasión la capital que albergaba el festival y el sueño para Riesco, que consiguió colarse junto a sus compañeras entre los 300 primeros seleccionados.

Sin embargo, aquella aventura no duró mucho más y finalmente la canción no se coló entre las finalistas y; por tanto, no pudieron interpretarla en directo en Televisión Española. Daniel Diges fue el seleccionado por España para representar al país frente a Europa con su canción Algo Pequeñito; una actuación no exenta de polémica ya que tuvo que repetirse después de que un espontáneo se subiera al escenario. Para los más curiosos, Diges consiguió el puesto número 15 y ese año se alzó ganadora Alemania con Satellite, una canción de Lena Meyer-Landrut,

Ha pasado más de una década desde aquel momentazo, pero parece que Marta Riesco ni olvida ni perdona. "Hoy es la gala de los 40. Justo el año pasado en esta gala hice uno de mis reportajes más aplaudidos hasta la fecha. Volveré", comentaba la influencer.

En este reel se veía a Marta Riesco en su elemento, llena de gracia y compartiendo espacio con sus "compañeros de profesión", tal y como ella misma explicó. Allí quiso saber de la mano de los profesionales qué le había faltado para triunfar en la música y en Eurovisión. "Yo tuve un momento hit de canción", le confesó a Lola Índigo.

Entre sus frases más célebres, se atrevió a decirle a Juanes que ella era "una cantante de éxito que todavía no ha sido reconocida internacionalmente". En aquel momento, ardían las redes con una de las declaraciones más célebres de la televisión: las palabras de Ortega Cano asegurando que su semen todavía era de fuerza. Con las frases textuales en la mano, Riesco puso a prueba a los cantantes haciendo que improvisaran.