Marta Peñate ha tenido que hacer un pequeño parón en su carrera estas últimas horas. Es conocido por sus seguidores que la influencer se encuentra en pleno tratamiento para poder ser madre y parece que, después de tantas trabas por el camino.

La que diera el salto a la fama por su participación en La Isla de las Tentaciones ahora hace sus pinitos en otros programas como Gran Hermano, programa por el que pasó unos años antes de lanzarse a la nueva aventura de Mediaset España junto con su ex pareja Lester.

En pleno nuevo capítulo vital, las noticias no han dejado de sucederse para Peñate en muy poco tiempo. La influencer recibió la noticia de que le iba a ser muy difícil tener hijos hace no tanto tiempo, pero parece que, tras varios pasos en el camino, su ilusión de ser madre cada vez está más cerca.

Hace tan solo unos días Peñate terminaba con su tratamiento de hormonación. La influencer se sometió a este tratamiento para la estimulación ovárica que terminó incluso antes de lo que los médicos tenían pensado.

Ahora, Marta Peñate se enfrenta a una nueva fase. "Aquí estoy preparada, mañana a las ocho y media me extraerán los óvulos", adelantó la influencer. Su embarazo iba a tener lugar por fecundación in vitro, así que bromeó con "las cosas" que Tony iba a estar haciendo mientras ella se sometía a la cirugía.

Hace unas pocas horas, la influencer compartió cómo se encontraba después de que se despejara de los efectos de la anestesia. "Ya he salido, aún no me han dicho los óvulos que me han conseguido sacar", contó Peñate. Eso sí, la noticia no tardó en llegar: un total de nueve óvulos extraídos.

"Ahora toca esperar cinco días a ver cuántos se convierten en embrión (futuros bebés)", explicó Peñate acerca del futuro del proceso. Eso sí, aclaró que ese resultado era muy bueno, así que quedó de lo más satisfecha.

Tony Spina también compartió su perspectiva de estos dos días. En la historia podía escucharse a Peñate: "Mañana tienes tú un día guay y yo de mierda".

Un cierre ilusionante

El proceso de hormonación lo terminó de lo más ilusionada y así quiso compartirlo con sus seguidores: "Fin de una batalla, quedan más para ganar la guerra. Gracias a cada uno de los que me escribís para darme fuerza. No sé cómo agradecerlo".

También quiso contar de manera más específica cómo había vivido los nueve días: "Realmente hasta el cuarto día no noté nada, a partir de ahí estaba algo más hinchada y algún día después con algún dolor abdominal. Ha sido mejor de lo que me esperaba. Odio que me pinchen, así que lo hacía Tony porque cuando lo iba a hacer yo montaba el drama. Os lo comparto a vosotros y lo dejo guardado en mi perfil porque es un proceso que me está conllevando muchas emociones y lo quiero ver en un futuro. Ojalá tanto sacrificio tenga su recompensa".

Previamente, le había precedido otra intervención quirúrgica para poder quedarse embarazada. Resulta que a los 32 años los médicos le descubrieron que tenía otro cuello del útero con virus y células anormales. Se trata de una enfermedad congénita denominada útero bicorne que le imposibilita tener hijos en un principio.