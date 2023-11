Hace solo unas horas Violeta Mangriñán advertía a sus seguidores de que las cosas no estaban yendo como deberían. "Hola chicos, he pasado la peor noche de mi vida, nunca jamás me he sentido tan mal en 29 años y mira que me he puesto malita más veces de las que me hubiese gustado", colgaba en sus historias la influencer.

Resulta que Fabbio y Gala llevan unos días bastante malos y parecía que no se terminaban de recuperar. Finalmente, la influencer no pudo evitar el contagio y su estado de salud fue empeorando con el paso de las horas. "No he tenido nunca fiebre estando embarazada hasta ayer... llevo con fiebre desde anoche, esta mañana ni siquiera me respondían las piernas, me he asustado muchísimo, estoy a la espera de que haga efecto la medicación, de lo contrario a medio día viene una ambulancia para llevarme al hospital y que puedan hacerme las pruebas pertinentes para darme la medicación adecuada".

Ingreso en el hospital

Finalmente, las cosas no han parecido mejorar para la influencer y su familia ha anunciado su ingreso en urgencias. Su hermana ha sido la encargada de acompañarla en el hospital y contárselo a sus seguidores: "Chicos estoy con mi hermana en el hospital, el paracetamol no le ha hecho efecto y seguía teniendo fiebre muy alta, al estar embarazada el médico no puede atendenderla en casa y hemos venido en ambulancia hasta aquí", explicó Lily Mangriñán.

Resulta que Violeta no ha podido evitar el contagio y ha terminado dando positivo en gripe A. Pese a no poder usar las redes, la influencer pidió a su hermana que dejara constancia de algo muy importante que sus seguidores debían saber: "Me ha pedido que os diga que Gia está perfectamente, infinitas gracias de corazón por preocuparos por ella y por todos los mensajes que le habéis enviado".

Sin embargo, parece que al rato la influencer recuperó energías y se puso en contacto ella misma con sus seguidores. "Positiva en Gripe A pero positiva ante la vida, Gia está perfectamente que es lo importante. El paracetamol no ha hecho efecto, tenía 39,2 de fiebre con sudores, escalofríos y dolor muy fuerte en el pecho. Al llamar al médico y decirles que Fabio también estaba mal me han traído en ambulancia al hospital, duermo aquí, pero mi hermana está conmigo", explicó Mangriñán.

Pese a que su estado se salud ha estado comprometido en varias ocasiones, parece ser que nunca se había visto tan mal: "Tuve neumonía con 10 años, he sufrido cólicos de vesícula en una isla sin comer, he pasado el covid 3 veces (dos de ellas embarazada) y he tenido gripe. Os prometo que no recuerdo haber estado tan mal como ayer en mi vida, tenía convulsiones por la fiebre, no me tenía en pie...".

Ya con un mejor estado de salud, Mangriñán confirmaba lo que los médicos le habían dicho y actualizó su estado de salud: "Me han dicho que la Gripe A es una variante de la gripe y que presenta fiebres más altas y dolores musculares más intensos que la gripe común, doy fe de ello... Sigo encontrándome mal, anoche volví a tener fiebre pero no tan alta y me siento muy débil, toca seguir en reposo en casita hasta que me sienta bien del todo".