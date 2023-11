Para ganar hay que diversificar. Seguro que eso es lo que piensa la colaboradora de televisión Marta López, que tiene nuevo proyecto laboral tras el fin de Sálvame. Un proyecto que compagina con su labor televisiva, ya que López también se ha sumado al equipo de Vamos a ver, el programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco.

Y es que Marta López, que es muy activa en sus redes sociales, lo ha contado todo a través de una story en su perfil de Instagram. "Envidio a la gente que dice que puede controlar su cabeza, su corazón, su cuerpo...", comienza escribiendo la colaboradora para contar que "todo lo mío tiene vida propia, todavía no he abierto el local y no puedo parar de dar vueltas a qué hacer para que cada día sea una experiencia".

Acto seguido, Marta López ofrece algún detalle más sobre este proyecto que se desarrollará en Pozuelo, y hace referencia a otro negocio que ya no existe. "Los que recordáis 'Ciao' se queda corto para la que vamos a liar, la palabra que definiría el local nuevo es divertido, muy divertido". Y también da cuenta del público principal al que va dirigido: "Lo pongo en grande para que los de la EGB lo lean, ya que somos los que mejor vamos a entender el concepto". Por último, etiqueta el perfil de Instagram del proyecto: "LeClub Somosaguas", aunque todo apunta a que habrá que esperar para conocerlo más en profundidad.

Primera expulsada

Marta López Gil, nacida en Benavente (Zamora) el 13 de enero de 1974, saltó a la fama como la primera expulsada de la segunda edición de Gran Hermano. Tras su experiencia en el concurso, encontró su camino en la televisión como colaboradora en el icónico programa "Crónicas Marcianas" hasta el año 2005.

En el año 2004, participó en la primera edición de Gran Hermano VIP, compartiendo casa con personalidades como Rosario Mohedano y Kiko Matamoros, entre otros. Marta se convirtió en la séptima expulsada tras 54 días de convivencia. Luego, continuó colaborando en diversos programas televisivos, incluyendo "A tu lado" (2005-2007), "El programa de Ana Rosa" (2009-2010), y "La noria" (2010-2011). En 2011, participó junto a Coyote Dax en "El Reencuentro".

Posteriormente, mantuvo sus colaboraciones televisivas en Mediaset, participando en programas como "Deluxe" (2014-2015; 2020-2023), "Mujeres y Hombres y Viceversa" (2015-2016), "Gran Hermano: El Debate" (2015-2017), "Gran Hermano VIP: El Debate" (2016-2019), "Ya es mediodía" (2018-2023), "Viva la vida" (2020) y "Sálvame" (2012-2013; 2020-2023). Además, protagonizó la portada de la revista Interviú y, junto a su amigo Kiko Hernández, emprendió la aventura de abrir una discoteca. En 2011, decidió incursionar en el mundo de la moda con la apertura de dos tiendas de novias en Talavera de la Reina.

Su vida personal también ha sido de interés público. Estuvo casada con el futbolista Jorge Cabeza Jareño desde 2007 hasta 2013, con quien tuvo dos hijos, Jorge (nacido el 4 de abril de 2007) y Hugo (nacido el 28 de noviembre de 2009). En 2014, Marta dio la bienvenida a su tercer hijo, Javier, fruto de su relación con un empresario extremeño del mismo nombre. A finales de 2019, inició una relación sentimental con el periodista Alfonso Merlos, aunque la pareja se separó en abril de 2020 debido a una infidelidad de Merlos con Alexia Rivas, una reportera 14 años más joven que él, lo cual se hizo viral en redes sociales.

A partir de 2018, Marta se consolidó como colaboradora en el programa "Ya es mediodía", compartiendo el plató con diversas personalidades, como Alba Carrillo, Sofía Suescun e Iván González.

Sin embargo, su carrera televisiva experimentó un revés en agosto de 2020 cuando, debido a una asistencia a un festival sin respetar las medidas de seguridad contra la COVID-19, Mediaset decidió prescindir de su colaboración, alegando una actitud irresponsable. Posteriormente, el 12 de septiembre, se reincorporó a su trabajo después de que se confirmara que había dado un falso positivo en una prueba de COVID-19, como se anunció durante una entrevista en el programa "Deluxe".

En marzo de 2021, Marta López Gil se sumó al elenco de celebridades en el programa de telerrealidad "Supervivientes 2021" como la séptima concursante. Durante su estancia en la isla, compartió experiencias con otras personalidades como Melyssa Pinto, Tom Brusse, Alejandro Albalá y Gianmarco Onestini. Sin embargo, tras 28 días en el concurso, Marta se convirtió en la segunda expulsada.