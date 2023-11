Ana Obregón apareció este martes en TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, para hablar sobre la felicidad que siente después de haber tenido a su hija-nieta, Ana Sandra. Pero también para lanzarle un mensaje a su expareja, Alessandro Lequio, quien aún no ha ido a conocer a su nieta. Finalmente, Lequipo respondió a su expareja en Vamos a ver, el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat donde colabora: "Ella es así y somos distintos".

Y es que Joaquín Prat aprovechó para preguntarle directamente al colaborador, quien aseguró que "es la madre de mi hijo y, por tanto, no puedo sentir más que respeto. Y por supuesto, cariño. Pero en este tema ya sabéis que, por una cuestión de higiene mental, he decidido no hablar. Soy incapaz de estar todo el día sacando este tema, y por eso me mantengo en mi silencio”.

Pero no se quedó ahí, y es que Ana Obregón aseguró que la niña quiere ver a su abuelo, algo con lo que no está deacuerdo el colaborador: "Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien. Eso es directamente absurdo”. También dio cuenta de la diferencia que existe entre él y Ana Obregón, ya que él está manteniendo un perfil bajo con todo este asunto, mientras que ella hace todo lo contrario. Y es que "ella es así y somos distintos".

Multifacética

Ana Obregón, una figura multifacética en el mundo del entretenimiento español, debutó en el cine en 1979, marcando el inicio de su incipiente carrera cinematográfica. Durante sus primeros años en la industria, participó en diversas películas de mediana resonancia, principalmente de los géneros de destape y acción, muchas de las cuales se rodaron en España y algunas en otros países como Francia, Estados Unidos e Italia. Entre sus destacadas actuaciones se encuentran en películas como "Tres mujeres de hoy," en la que compartió pantalla con Norma Duval, y "Bolero" (1984), dirigida por John Derek y protagonizada por Bo Derek, Andrea Occhipinti, George Kennedy y Mirta Miller. Esta comedia erótica logró un notable éxito en Estados Unidos, alcanzando el tercer puesto en la taquilla.

Después de participar en varias películas, Ana Obregón decidió dar un giro en su carrera artística y se trasladó a Estados Unidos, donde hizo una aparición en un episodio doble de la serie "El Equipo A" en 1985. Sin embargo, su estancia en América no estuvo exenta de dificultades, ya que sufrió un robo en su casa y fue alojada temporalmente en la residencia de su amigo Julio Iglesias. Posteriormente, regresó a España y participó en la comedia "La vida alegre" (1987), dirigida por Fernando Colomo. Con el tiempo, también trabajó en la película "La mirada del otro," dirigida por Vicente Aranda.

En la mitad de la década de 1980, Ana Obregón comenzó a espaciar sus apariciones en el cine y se centró más en su trabajo en la televisión. Participó en programas como "Esta noche, Pedro" (1986), junto al cómico Pedro Ruiz, donde colaboró en parodias de informativos y trabajó con José Luis Coll. Además de su labor como actriz, Ana incursionó en la escritura de guiones y se involucró en la gestión de la empresa constructora de su familia.

Durante su carrera, Ana Obregón se convirtió en una figura de la "prensa rosa", con especial atención a su relación con Alessandro Lecquio y sus controversias con la modelo italiana Antonia Dell’Atte, así como su relación posterior con el futbolista croata Davor Suker. También se vio envuelta en una polémica con Victoria Beckham durante su residencia en Madrid. Su "posado" de verano en la playa también se convirtió en un acontecimiento esperado por sus seguidores. Con Lecquio, Ana tuvo un hijo llamado Álex, quien lamentablemente falleció en 2020 a causa de un sarcoma de Ewing.

En el ámbito televisivo, Ana Obregón desempeñó un papel destacado como presentadora en programas como "¿Qué apostamos?" junto a Ramón García, que se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión española. Con García, con quien formaba una pareja televisiva muy querida, incluso grabaron un álbum de estudio. Este éxito le abrió las puertas para presentar galas y programas especiales en Televisión Española, como "Yo fui a Eurovisión" (1998), "Gala TP de Oro" y el "Festival de Benidorm".

En 1994, Ana Obregón se convirtió en la presentadora de las campanadas de fin de año en TVE, una tradición que repetiría en varias ocasiones en años posteriores. También asumió un rol importante como guionista y protagonista en la serie de TVE "Ana y los 7" en 2002, donde interpretó el papel de una estríper. Esta serie fue un rotundo éxito de audiencia, sumando un total de 91 episodios en cinco temporadas y se vendieron los derechos para una versión en Portugal.

En septiembre de 2006, Ana Obregón presentó la serie "Ellas y el sexo débil," una versión española de la serie "Sexo en Nueva York," aunque no alcanzó el mismo éxito que sus proyectos anteriores.

Además de su participación en programas de televisión, Ana Obregón exploró otros terrenos, incluyendo su participación como concursante en el programa "¡Mira quién baila!" de TVE en 2008, y sus múltiples apariciones como invitada en diversos programas, tanto en España como en Estados Unidos. En 2012, presentó el programa "Reyes y estrellas" en TVE y continuó siendo una figura recurrente en programas de entrevistas y entretenimiento.

En 2019, Ana Obregón se unió como concursante al popular concurso "MasterChef Celebrity." También en 2019, ejerció como reportera en la Miami Fashion Week, entrevistando a numerosas celebridades durante el evento.

En 2020, Ana Obregón enfrentó una dolorosa tragedia cuando su hijo Álex falleció a los 27 años a causa de un sarcoma de Ewing. Este trágico evento conmovió a su familia y al público en general.

En 2022, se anunció que Ana Obregón volvería a presentar las Campanadas de TVE, un honor que compartió junto a Los Morancos. Su participación en esta icónica tradición de la televisión española se convirtió en un evento especial, especialmente en el contexto