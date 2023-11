Malas noticias -o no tanto- para Pelayo Díaz. El "influencer" asturiano se ha divorciado del que hasta ahora era su marido, Andy Mc Dougall, y lo ha celebrado con una tarta. La "rareza" no acaba aquí: en la fiesta también ha estado el que ya es su ex y ambos han sido fotografiados riéndose y abrazándose juntos.

Pelayo Díaz ha hecho el anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram. "Celebrando con amigos que esta mañana @andymcdougall y yo hemos firmado oficialmente el divorcio!", tituló una publicación, que prosigue así: "Hace dos años, cuando hablamos y llegamos a la conclusión de que se había acabado el amor, recuerdo que nos acostamos entre lágrimas. Nos daba mucha pena convertirnos en extraños y olvidar tantas aventuras, viajes y locuras juntos. Así que nos miramos a los ojos y ambos hicimos una promesa: Cuidarnos y respetarnos, y que #Pelandy no se terminara ahí. Y hoy, dos años después, hemos demostrado que otro tipo de ruptura es posible y estoy tan orgulloso de nosotros, de mantener viva esa energía que nos unió y que inspiró a tantas personas en su día…" Pelayo Díaz la vuelve a liar: el extraño complemento que ha vuelto locas a las redes La explicación de Díaz: "Es cierto que es un trabajo diario y que ninguno de los dos lo da por hecho la buena relación que mantenemos, pero creo que es muy positivo demostrar que las relaciones también pueden acabar de otra forma, desde el amor. Me encanta seguir compartiendo cosas contigo, Andy. Que nos llamemos a cualquier hora, que mi móvil esté petado de memes y cosas que nos siguen haciendo gracia, que improvisemos el ir a tomar un café, hacernos fotos, ir a cenar el uno a la casa del otro o continuar saliendo juntos al parque con @vidumcdougall. Poder hablar de tonterías pero también de cosas que nos preocupan y saber que nos tenemos ahí. Seguir teniendo codiguitos. Todo esto pueden parecer pequeñas cosas pero significan mucho para mi y públicamente te quería decir: Gracias" Para concluir, el "influencer" escribió: "¡Exmaridos pero bien avenidos! Pelandy continúaz". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz) En solo unas horas, el post de Pelayo Díaz ha cosechado miles de "me gusta" en Instagram. También centenares de comentarios, entre ellos de personajes conocido como Paula Echevarría, que escribió: "Así sí". Carmen Lomana también aplaudió: "No podía ser de otra forma, los dos sois fantásticas personas. Os quiero". Nacido en 1986 en Oviedo, Pelayo Díaz ganó fama en internet en 2007 con un blog llamado "Katelovesme" en el que hablaba de moda y tendencias. Ese espacio virtual fue ganando fama poco a poco hasta llamar la atención de grandes firmas como Louis Vuitton, con las que empezó a colaborar. El saltó a la fama a nivel mediático lo dio en 2015, cuando se convirtió en estilista de "Cámbiame". También realizó alguna colaboración esporádica en espacios de gran audiencia como "Sálvame" o el "Deluxe". También ha hecho cameos en series como "La que se avecina" y "Paquita Salas". En 2016 escribió "Indomable", su autobiografía. De su vida privada se supo que mantuvo una relación con David Delfín que finalizó en 2014. En 2019, y tras un año de relación, se casó con Andy McDougall, del que ahora se ha separado.