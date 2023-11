La polémica está servida entre Irene Villa y Nuria Fergó después de que la artista malagueña se sincerase en un evento y dejase claro que no es amiga de la periodista y que, aunque la relación es cordial -por los tres hijos que tiene en común con su futuro marido, Juan Pablo Lauro- no estará entre los invitados a su boda con el argentino, con el que se comprometió en París hace varias semanas.

Unas declaraciones que no parecieron sentar nada bien a la deportista paraolímpica: "Yo la verdad que no tengo ningún problema ni con ella ni con él, obviamente, o sea, al revés. Ella quería aclarar que no somos amigas, lo ha aclarado y ahora lo tenemos todos claro" expresaba Irene, sin ocultar su 'enfado' por la manera que eligió Nuria para marcar distancias públicamente con ella.

Algo de lo que la triunfita no se arrepiente, como ha reconocido en su reaparición ante las cámaras: "Lo he dejado claro y soy muy sincera, no me ando con 'a, i, i, a'. No hay nada más que hablar. Yo comenté eso porque es la realidad, es que no somos amigas" sentencia.

"No nos llamamos para contarnos nuestras cosas ni nada. Simplemente nos conocemos de los eventos y ahora tenemos una relación cordial por los niños. Pero ¿por qué voy a engañaros yo a vosotros o a la prensa y armando ahí una cosa*? No hay que vender lo que no es" ha añadido, puntualizando que el hecho de que no sean amigas íntimas tampoco quiere decir que se lleven mal.

"No somos enemigas, para nada. Nos tenemos respeto como personas pero hay que ser sinceras. Yo he sido muy sincera, no somos amigas para llamarnos y contarnos nuestras vidas. Más claro que esto no puedo dejar" confiesa, reafirmándose en las declaraciones que han generado la controversia con Irene.

Sobre Chenoa

Una polémica que no ha empañado la felicidad de Nuria, que reconoce que todavía no ha comenzado con los preparativos de su boda con Juan Pablo porque está muy volcada en su carrera musical. Precisamente este fin de semana se han cumplido 22 años desde que entró en 'Operación Triunfo' y comos nos cuenta, para ella es su "éxito". "Llevo 22 años trabajando de la música y no aspiraba a otra cosa. La gente me quiere muchísimo y eso es súper bonito para un artista" explica.

A pesar de que no ha visto el documental de su compañero David Bisbal, la cantante cree que no podemos criticar la decisión del almeriense de pasar de puntillas su relación con Chenoa y ni siquiera mencionarla: "Nunca llueve a gusto de todos. Ahí nadie puede decir nada ni criticar, es su vida y él cuenta lo que quiera contar, ya está" sentencia.

