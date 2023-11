Nagore Robles es una de las colaboradoras más queridas de la televisión. Sus apariciones en televisión y en redes sociales son muy celebradas. Pero no todo es alegría y fiesta.

Nagore Robles está pasando un momento realmente complicado debido a un problema que tiene en el nervio y que le obliga a ir al médico cada poco y prepararse para una complicada operación.

Hace tan solos unos días, la colaboradora confesaba a través de sus stories de su perfil oficial de Instagram que le van a meter 4 clavos en el cuerpo y que debe hacerse más prueba de "tórax, electrocardiograma, etc". Para más inri, este problema "no le quita el sueño" dado que las pastillas que le han recomendado la dejan bastante cansada y la colaboradora reconoce que "duermo hasta cuando no debo...".

Dolor tras dolor

La operación de Nagore Robles no es nada fácil, pero vivir el día a día con ese dolor constante en el nervio, tampoco. El solo hecho de agacharse para calzarse unas zapatillas de deporte ya supone todo un esfuerzo para la colaboradora. Así lo ha contado en uno de sus últimos stories, donde se ha sincerado sobre cómo sufre para hacer algo tan cotidiano como calzarse.

Incluso paseando a su perrito, Robles trata de mirar el lado bueno de las cosas, pero les es imposible emocionarse o no dejar escapar una lágrima pensando en lo que está por venir y en las pruebas a las que tiene que someterse en el hospital al que acude para prepararse para su futura intervención.

"Me voy que tengo una prueba, electromiograma, para saber hasta qué punto está dañado el nervio", cuenta.

Micorcirugía

¿Cómo puede recuperarse entonces Ngaore Robles y volver a tener una vida normal, sin un dolor constante? La solución que le han dado es una microcirugía que se centraría en reparar el disco deshidratado y hernia discal que padece y no han descartado que pueda haber una segunda intervención. Tras confesar que siente "pánico a los quirófanos" se entiende el periplo de médicos que está visitando la influencer para saber si le dan otra opción.

Una de las respuestas que ha recibido la ha dejado todavía más intranquila, tal como ha revelado a sus seguidores a través de sus stories de Instagram. "Estoy buscando segundas, terceras, voy por la cuarta y hoy también tengo la quinta y sexta opinión. Imaginad. He salido en shock de la anterior consulta", ha contado con el rostro visiblemente serio.

Nagore Robles tiene claro que si todos coinciden en que su solución pasa por la operación, ese trance lo pasará. Sin embargo, ella ha preferido consultar con otros profesionales por si le dan una salida menos invasiva. Lo que tiene claro es que no puede seguir así por más tiempo. "Voy dolorida y cojita. Tengo un dolor insoportable. Eso es lo que peor llevo", ha dicho tras acudir también al anestesista y contar que no ha tenido tiempo de tomarse la medicación por todas estas citas médicas.