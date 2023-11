Marta Riesco no se rinde con su vuelta a los platós de televisión. La que fuera reportera de 'El Programa de Ana Rosa' sufrió un abrupto final en Telecinco rodeado de polémica del que ella misma informó a través de su cuenta de Instagram. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma".

Este despido supuso un duro batacazo para la ahora influencer, que adoraba su trabajo como periodista. Es por eso que Riesco sigue peleando por hacerse un hueco, a la par que construye un nombre en el mundo de las redes sociales. Cada día que pasa, Marta Riesco afianza la relación con sus más de 190 000 seguidores. Con ellos comparte charlas distendidas bajo el nombre de "chapamartas" y se muestra de lo más abierta para tratar temas tan variados como la salud mental o su incansable búsqueda del amor.

Un proyecto ilusionante

Parece que por fin las cosas encajan en su sitio y tiene un nuevo espacio en el que desarrollarse como profesional. Marta Riesco ha vuelto con "nuevas aventuras" que traerá de la mano de una nueva aplicación de citas para la que va a empezar a trabajar. " ¡No sabéis la ilusión que me hace verme con un micro interactuando con vosotros! ¡En breve el repor!", anunciaba la periodista, visiblemente emocionada.

Riesco aprovechó este espacio para mandarle un dardo a Mediaset y demostrar que su carrera no está enterrada: "Por cierto, qué bien me sigue quedando el micro aunque se hayan empeñado en que no lo vuelva a coger! Mi vida es esto. Dónde sea pero con un micro y trabajando. Porque no pido otra cosa, solo seguir trabajando en lo que me apasiona".

Rememorando viejos tiempos

De nuevo, la influencer quiso reivindicar su papel como profesional de la comunicación pese a todos los problemas que ha tenido por el medio. De hecho, estas últimas horas ha rememorado algunas de sus anécdotas como colaboradora de Ana Rosa a raíz del documental de Bárbara Rey. "Os voy a decir una cosa, cuando era reportera de Ana Rosa le mandé unos mensajes cuando decían que estaba liada con Edmundo Arrocet y nunca me contestó", admitió la periodista.

El documental de Rey pareció fascinar a Marta Riesco, que no ha dejado de reírse durante los capítulos. "Bárbara, aunuqe no me hayas contestado a los mensajes que te envié para entrevistarte te perdono por los ratos que me has hecho pasar". Tal fue su emoción que incluso se armó de valor para mandarle un audio de nuevo: "Hola Bárbara, ¿qué tal? Soy Marta Riesco. Solo quería decirte que a mí también me han pasado algunas que otras cosas, nada comparado con lo tuyo. Muchas gracias porque me ha encantado ver tu fortaleza".

Pese a disfrutar de todo el documental, Riesco no pudo evitar dejar pasar por alto el que para ella fue su favorito: cuando Bárbara Rey llamaba al rey "Coronitas". De hecho, tal fue su afán para que la vedette le contestara que incluso le mandó una foto de su etapa como reportera para Ana Rosa.