Completamente desaparecido desde hace más de un mes, las polémicas no dejan de sacudir a Bertín Osborne. Mientras se rumorea que el artista estaría 'de bajón' y muy preocupado porque su vida personal pueda afectar a sus negocios y a su imagen pública, ha trascendido el acuerdo económico que tendría con Gabriela Guillén.

A pesar de que su relación está completamente rota y el presentador le habría pedido las pruebas de paternidad cuando nazca el bebé -a finales de 2023- para comprobar que es suyo, se estaría haciendo cargo económicamente de la madre de su futuro hijo. Según el periodista Antonio Rossi, Bertín le habría hecho por lo menos dos transferencias con una generosa cantidad con la que Gabriela habría pagado el alquiler de su vivienda y otros gastos derivados tanto de su día a día como de la clínica de tratamientos estéticos que posee en la capital.

Un acuerdo económico sobre el que ahora se pronuncia la hija mayor del cantante, Alejandra Osborne, que asegura no tener "ni idea" de este tema: "No me he enterado, yo que sé de eso. Primera noticia, ¿quién lo ha dicho?" ha afirmado sin ocultar su sorpresa.

"Menos cabreada" que la última vez que la vimos, la primogénita de Bertín ha bromeado con la prensa, e insistiendo en que "no tengo ni idea" sobre el acuerdo económico con Gabriela, ha asegurado entre risas que por mucho que le preguntemos "no voy a decir nada". "No me sorprende nada. Hoy en día no me sorprende nada ¿sabes? Bueno, muchas gracias" ha reconocido, dejando en el aire si se refiere a las informaciones que se dan a diario sobre su padre o al hecho de que éste haya pagado una cantidad a la fisioterapeuta en los últimos meses a pesar de que todavía no ha nacido el bebé: "Mientras no salga de su boca yo no me creo nada. Muchas gracias" ha sentenciado, poniendo en duda el acuerdo económico del cantante y Gabriela.

Sobre cómo se encuentra Bertín y qué hay de cierto en que está atravesando un bajón anímico, Alejandra ha revelado que "anoche hablé con él". "Pues estaba muerto de risa en una cena y muy bien. No lo veo de bajón" ha confesado, desmintiendo así que su padre lo esté pasando mal.