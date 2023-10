Carlota Corredera has dio una de las presentadoras estrellas de Telecinco. La gallega dejó Sálvame muchos antes de su cancelación para emprender nuevos proyectos, algo de lo que ha hablado tras el inicio de la nueva era de Telecinco y su sonada crisis de audiencia.

Sin embargo, Carlo,a fiel a sus principios sabe tratar el tema desde la educación y el respeto que la cadena le merece sin caer en la descalificación fácil ni entrar en juegos oscuros o conspiraciones contra programas en concreto o personajes en particular. Corredera se ha sincerado en 'Porfolio' sobre su fin en Telecinco, así como la cancelación de Cuentos chinos, o los baches que vive la cadena.

"¿La cancelación de Cuentos chinos de Jorge Javier? Hay muchas maneras de proteger un programa y muchas maneras de perjudicarlo desde dentro. Existe el fuego amigo", ha confesado la presentadora gallega. "Yo creo que nadie es consciente, ni en la competencia ni dentro de propio grupo, de qué está pasando. Una debacle es muy difícil de gestionar", añadía.

"Yo he estado al mando de un programa pero nunca de una cadena y no se me ocurriría decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas. A mí no me gustaría nada estar en la piel de los directivos ni en la de los compañeros que están dando la cara por una cadena que no va bien, que también tiene que ser... Esa tristeza es contagiosa", ha asegurado sobre las decisiones que se están tomando en Telecinco.

La tristeza de Rocío Carrasco

"Rocio Carrasco sufrió mucho cuando yo dejé de presentar, pero no puedo decirte si se siente responsable o no", ha señalado sobre su salida de la cadena. Carlota Corredera estuvo al frente de la docuserie "Rocio.contar la verdad para seguir viva" y ha sido una fue defensora de la hija de Rocío Jurado. Tanto en Sálvame como en otras plataformas, Corredera ha lanzado un alegato constante y serio sobre el feminismo, poniendo el testimonio de Carrasco como bandera. "Los miércoles por la noche sembrábamos mucha pedagogía, levantábamos alfombras... y todo lo que se había construido esa noche se lo llevaba una ola desde primera hora de la mañana siguiente. Se derrumbaba el castillo de arena", confesaba en referencia a todos los críticos de la docuserie y las voces que apoyaban a Antonio David y censuraban la actitud de Sálvame sobre este asunto. ""No sé de dónde venía la ola, pero te puedo decir que la he sufrido y me ha casi destruido. Casi, casi. Pero no, no me ha destruido. He estado muy mal, ¿eh?", confesaba.

"A mí alguien me viene y me dice "no, es que la radicalidad"... la radicalidad es que haya 50 muertas por violencia de género este año. Eso sí que es radical"

Su futuro profesional

"Tengo un colchón para vivir sin trabajar, por ahora, pero no es el dé Jorge Javier: la tele no me ha hecho rica", declaraba sobre su situación económica y el poder aguantar sin un trabajo constante. "Para mí hacerse rico es trabajar por placer. Es esa gente que tiene un patrimonio impresionante, unos ahorros espectaculares, una cantidad de pisos que flipas... y tengo compañeros con esa situación, pero no es mi caso. Yo estoy pagando una hipoteca de un chalet precioso en Pozuelo". "He perdido muchísimo dinero en la tele por ser feminista, y he podido hacerlo porque no dependo de un sueldo para comer. Si yo dependiese de un sueldo para comer todos los meses, me hubiese tenido que meter mi compromiso feminista por donde hubiese podido"