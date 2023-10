Marta Riesco ha sabido reconvertir su carrera de reportera en una influencer que lo cuenta todo en sus redes sociales. La periodista que no logra encontrar un hueco de momento para regresar a la pequeña pantalla se ha labrado una carrera profesional en Instagram, donde promociona marcas, restaurantes, acude a eventos como invitada y se comunica con sus más de 190.000 seguidores para hacerle partícipes de sus vida, sus ilusiones, tristezas y emociones.

Eso sí, como toda buena influncer, el perfil de Riesco en Instagram no está exento de los haters y las polémicas que entran en sus stories a criticar lo que hace. De hecho, las publicaciones que deja en su feed tiene filtrados los comentarios negativos, dado que apenas aparece alguno o si aparece, Riesco los elimina para evitar publicaciones contaminadas por perfiles falsos.

Riesco ha publicado lo que ella llama "chapamarta" para mostrar como "ha reconvertido a una hater"

La reconversión del hater

Tal y como explica Marta, una persona contestó con un comentario bastante hiriente a un vídeo en el que aparecía Riesco comiendo una croqueta. "Tienes más barriga que tetas, si te fijas bien, la barriga esta a la misma alturas que las tetas jajaaja", escribía la susodicha hater. En es emomento, Marta cuenta a sus seguidores que al estar "aburrida en casa" decide escribir a su hater para indagar "porqué tiene ese odio y debe comentar de esa manera".

"Tengo una barriga que no se como me pueden cerrar los vestidos, en serio. Tú cómo haces? Cuéntame". Escribía ella en busca de la cordialidad.

A partir de ese momento empieza lo que ella ha denominado el proceso de reconversión. "Sabes una cosas, yo tengo mucho pecho y sabes qué? Siempre me han dado asco. Pues la verdad es que cuando lo hago me arrepiento. Lo de mandar los sms. Pero al hablar contigo, me estás abriendo los ojos. Y de verdad que ya paso de hacer daño a la gente- Porqué realmente son palabras hirientes", escribía la ahora ex hater.

"Tu has subdido un vídeo feliz de tu cena y he llegado estropeándolo. De verdad que lo siento muchísimo. De verdad que tu cuerpo me encanta y me encantaría ser tú", respondía esa persona que en cuestión de minutos pasó de la burla a querer ser como la reportera. "Gracias por disculparte y espero de verdad que dejes de odiar. Es más bonito decir oye mira, me gustaría que ese vestido me que así", zanjaba Riesco.