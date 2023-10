Tamara Gorro ha vuelto a sincerarse con su familia virtual acerca de su estado de salud actual. La modelo y tertuliana mantiene una relación muy estrecha con sus seguidores y usa su perfil para sincerarse con ellos sobre su momento vital.

Estas últimas horas la influencer se ha mostrado espectacular en un vestido para acudir a una gala solidaria por el cáncer de mama. Después, volvió la calma a su vida y aprovechó para pasar un momento con sus hijos, a los que siempre muestra muy orgullosa.

Por la mañana, sin embargo, tocaba hablar de un tema un poco más serio: la salud mental. "Hora de ir al psiquiatra, familia virtual", comentó Gorro. La modelo se sinceró y dijo que ese día en especial quería ir, aunque en realidad "lo necesita siempre". Contó que la terapia a la que acude es presencial y eso le gusta mucho más porque siente al profesional más cerca. "Voy a la sesión, a la ofi y luego al programa", comentó sobre su rutina la tertuliana de televisión.

Y es que no es la primera vez que Gorro habla sobre cómo se encuentra en el fondo. La rutina de la tertuliana la tiene a veces "agotada" y esto, sumado a algunos imprevistos que surgen por el camino, la superan un poco de vez en cuando. Estos dos años la modelo ha sido muy abierta en Instagram acerca de los problemas de salud mental que viene padeciendo, ya que ha hablado de su depresión y de cómo ha afectado en su vida esta situación.

Una de las cosas que más le ha pasado factura ha sido su divorcio del futbolista Ezequiel Garay, con quien aún mantiene una buena relación y tiene dos hijos en común. En cuanto a su vida personal en la actualidad, poco se sabe, ya que no es el tipo de contenido que a Gorro le gusta publicar.

La tertuliana no puede más

El mundo mediático tiene en el punto de mira la vida sentimental de Tamara Gorro. Hace unos días las redes sociales se echaban contra ella después de que saliera a la luz su viaje secreto junto a su exmarido, Ezequiel Garay. Ambos pasaron unos días juntos en Roma y eso no todo el mundo se lo tomó muy bien.

Gorro salió a responder directamente a todos aquellos que especulaban sobre una segunda oportunidad a su romance: "Quien quiera pensar que hemos vuelto, bravo. Quien quiera pasar que nos vemos de vez en cuando, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco para no cometer los errores pues bravo".

También quiso disculparse con sus seguidores -la "familia virtual"- porque no le gusta hablar sobre este tipo de dramas: "Voy a pedir perdón a mi familia virtual, que yo sé que os gusta que comparta cosas. Pero en este viaje no voy a publicar nada más en estos días porqué no me apetece alimentar a la gentuza. Y nada que me voy a la calle, a disfrutar, con Eze, ¿vale?. Que no me escondo de nada".