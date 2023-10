El pasado jueves, Emi Huelva presentaba el libro que ha escrito en homenaje a su hermana, Elena, 'Todo lo que ganamos ¿Y si mañana es nunca?' y algunos rostros conocidos como Sara Carbonero o Almudena Navalón acudían para apoyarla y dar visibilidad a la labor tan grande que han hecho con el cáncer en redes sociales.

Europa Press hablaba con Almudena sobre lo que han significado Elena Huelva y su hermana Emi en sus vidas y nos confesaba que "la queríamos mucho y queremos a Emi como si fuera mi familia, es que es mi familia, se viene a mi casa, nos vamos, está con mi hija es parte de nosotros y aparte que es muy difícil no quererlas, son unas niñas lindísimas y Manuel sí que ha sido muy importante para Elena, ella está presente en esta gira de una forma muy especial".

En esa misma línea, la periodista se deshacía en halagos hablando de su amiga, Sara Carbonero, a quien considera "una de las personas regalo que dice Emi, que Decía Elena, es otra guerrera, es muy importante hablar sin tapujos, yo en el epílogo lo digo, hay que decir en alto la palabra cáncer, no pasa nada".

Para la mujer de Manuel Carrasco "Sara es un ejemplo" porque gracias a su popularidad "ayuda a mucha gente, claro que se ve reflejado en ella, nos puede pasar a cualquiera".

Si le preguntan por el cáncer y si ha vivido algún caso de cerca, nos comentaba que su cuñada Pilar lo ha pasado y no dudaba en afirmar que "siento más que admiración por Sara, por Elena, por Pilar, por toda la gente que lo vive, de dónde sacan la fuerza con esos tratamientos tan agresivos, tienes que tener ganas de vivir que no es fácil cuando te toca esto, entiendo que haya gente que no pueden sacar esa fuerza".

Precisamente hablando de su cuñada, nos explicaba que ·es una leona total, está al frente de varias asociaciones, lo ha superado gracias a Dios y otro ejemplo a seguir. Yo estoy encantada de rodearme de gente tan maravillosa en la que mirarme".

Un padre "10"

En cuanto a cómo se lleva la distancia y la conciliación laboral, Almudena nos comentaba que "es complicado, pero quien quiere puede, eso es así, se puede, claro que se puede además felices, dándole gracias a dios por todo lo que tenemos, que cada uno le dé gracias a quien quiera" y aseguraba sentirse "muy afortunada por todo lo que tenemos, por la gira tan maravillosa que está haciendo mi marido, los niños sanos no se le puede pedir más a la vida".

Además añade que Manuel es "un 100000 es muy buen padre" y que les gusta "estar con los peques, lo que se pueda y que estamos en casa nos gusta estar con ellos. A veces nos lo llevamos, otras veces es una locura compaginarlo perro ya queda poquito de gira". Por último, recalcaba la importancia de "planificarte cuando tienes tanto trabajo y viajas tanto es importante planificarte para poder hacer cosas en pareja, sino cuando te quieres dar cuenta ya es otro día".