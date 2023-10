Los seguidores de Lucía Sánchez han mostrado preocupación por la que fuera concursante de La isla de las tentaciones después de ver un vídeo en el que rompe a llorar: "No puedo más".

Y es que la influencer está un poco cansada de los líos de abogados en el que está metida. "Tengo ansiedad al 90%. No aguanto más tanto mal rollo ni tanto lío de abogados. No va con mi personalidad", ha dicho en el vídeo, aunque no ha querido explicar el proceso al que se refiere.

Bien es cierto que la influencer ha estado en líos judiciales por la custodia de su hija Mia y el régimen de visitas.

