Lucía Sánchez lleva su vida de manera pública desde su salida de La Isla de las Tentaciones. La influencer cuenta con un perfil abierto en Instagram donde comparte su nueva vida desde que dio a luz a Mía, su hija con Isaac.

La vida ha cambiado mucho para la ex de La Isla en cuestión de unos meses. Después de una complicada separación y unas cuantas crisis personales, parece que las cosas se asientan para la joven. En este caso, ha dado a sus seguidores una noticia de lo más gratificante para ella: ya es propietaria de su primera casa. Se trata de un ático que pasará a ser muy pronto su hogar junto a la pequeña Mía y que ahora ha compartido con sus seguidores a través de su canal de Mtmad.

Es un nuevo capítulo después a los dardos que se han ido intercalando ella y su ex Isaac durante las últimas semanas de manera pública y con su hija de por medio. "Que no os engañe mi careto de no dormir y ayer llorar todo el día, pero hoy estoy tremendamente feliz", comentó la influencer antes de dar la bienvenida a los espectadores.

El motivo de su visita no fue otro que la necesidad de medir para que una decoradora le diseñara los muebles. La influencer mostró todo su nuevo piso completamente vacío y dio todos los detalles sobre lo que quería hacer con cada habitación: vestidor, sala para grabaciones, salón, etc. y sus amplios ventanales que dan salida a una gran terraza. A la casa le queda mucho por mejorar, aunque Lucía espera poder mudarse cuanto antes y dejar de vivir en su piso actual de alquiler.

A nivel emocional, hace poco la influencer confesó a sus seguidores que se encontraba en un momento un poco más triste ya que siempre se había llevado muchas desilusiones, pero el único motivo que le preocupaba de verdad ahora era todo aquello que involucrara a su hija.

Críticas a su apariencia

Si con algo tienen que lidiar las figuras públicas de manera permanente es con las opiniones y las críticas del entorno sobre su apariencia física. Entre estos temas tan controvertidos entran las operaciones y los retoques estéticos a los que se han sometido desde que han dado el salto a la fama.

Sin embargo, el caso de Lucía es diferente y no ha sido la primera vez que ha tenido que salir a dar explicaciones. Ante la pregunta de por qué se había puesto tanto pecho, reunió toda la paciencia que pudo para explicar que en realidad la historia no era así. "Yo con 11 años tenía una talla 95, ¿hasta ahí todo bien?".

Lucía reveló que con algo más de veinte años adelgazó mucho y los pechos se le vaciaron de la parte de arriba, así que tuvo que someterse a una operación para reconstruir su pecho: "Fui para rellenar ese vacío y me puse 200 gramos. Una vez yo me operé me vi muy bien, estaba sutil y no era una cantidad enorme". El resultado fue mejor de lo que esperaba, pero no contaba con quedarse embarazada tan solo unos meses después.

"Como soy una persona de genética de pecho cuando me quedé embarazada aumenté doscientos millones de tallas y tengo que decir que ahora me estoy poniendo los sujetadores de antes de estar embarazada", comentó la influencer.

Eso sí, Lucía nunca ha tenido reparo en hablar de los retoques que se ha hecho después de salir de La Isla de las Tentaciones. "En otra ocasión las personas que tenía al lado me decía que no me hiciera eso". En primer lugar, decidió pincharse los labios para darles más grosor, aunque el resultado fue más similar a como "si le hubieran dado un puñetazo". También se sometió a un tratamiento para dar más luz a la piel.