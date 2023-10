Tamara Falcó sabe cómo dar una fiesta, un evento o cualquier tipo de acto social. La elegancia y buen gusto es algo inherente a su personalidad, tal y como ha demostrado en diferentes ocasiones.

Por eso, no es de extrañar que Joaquín, "El novato" de Antena 3, haya acudido en busca de su consejo para ser un anfitrión de altura. Para ello citó a Tamara Falcó en un paraje idílico, el Castillo de Viñuelas. Una construcción del siglo XVII en un enclave en plena naturaleza situado a pocos kilómetros de Madrid. La invitada se mostró sorprendida al descubrir el salón en el que iba a realizar la entrevista, “vaya sitio al que más traído”, decía Tamara Falcó al ver las imponentes vidrieras y la decoración de la sala. Tamara Falcó se ha empapado de protocolo desde su infancia, la hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler es una gran anfitriona a la hora de recibir a sus invitados y preparar la velada perfecta.

Unas exquisitas maneras a la hora de actuar con los invitados y preparar una deliciosa comida al gusto de los comensales que ha querido transmitir a Joaquín Sánchez.

La colaboradora de El Hormiguero se ha sincerado sobre su historia de amor con Íñigo Onieva. Tamara Falcó ha revivido el duro momento que pasó en 2022 cuando se filtró una infidelidad del que era su prometido en ese momento y tras superar ese bache ha destacado las cualidades de su marido.

La invitada de Joaquín, el novato a agradecido toda la ayuda de Isabel Preysler, “ha estado al pie del cañón”, confesaba Tamara, aunque también han querido hacer la ceremonia que a ella y a Íñigo les apetecía.

Joaquín Sánchez ha querido conocer los planes de futuro de los recién casados. Tamara Falcó ha comentado su intención de ser madre junto a Íñigo Onieva, “yo creo mucho en Dios y si tiene que ver vendrá”, ha asegurado la marquesa de Griñón sobre los hijos.

La prueba de fuego

No obstante, Joaquín tomó nota de cómo ser el perfecto anfitrión. Para valorar sus conocimientos, el futbolista citó a amigas de la marquesa, Ágatha Ruiz de la Prada, Genoveva Casanova y Teresa Baca. También hablaron de la vida en general y fue entonces cuando Falcó volvió a sincerarse. “Hay una cosa que me dijo un amigo una vez. Nosotros podemos estar aquí grabando este programa de televisión, pero se termina y te apetece ir a tu casa y a lo mejor pasear a tu perro. Si tú fueras camarero, pues trabajarías las horas que te corresponde y después llegarías a tu casa y nadie te pediría otra de calamares, ¿sabes? Entonces, ¿tú por qué tienes que hacer caso cuando no te toca a la persona que está ahí en la calle?”. “Tamara, mira que te quiero, pero tú ganas mucho más que un camarero”, le contestó entonces Ágatha Ruiz de la Prada. “¿Y qué tiene eso que ver? ¿Por dinero? ¡No, por dinero no!”, se defendía la marquesa para defender su tesis.