Cuentos chinos suponía el gran regreso de Jorge Javier a Telecinco tras su baja antes de la cancelación de Sálvame y el salvavidas de Telecinco para competir en un horario tan complicado como el de las 22:00 y frente a El Hormiguero.

No salió bien. El programa no aguantó ni 3 semanas en antena por los malos datos de audiencia y Telecinco tuvo que reformular su emisión con la llegada de Gran Hermano VIP 2023: Última hora, espacio que resume los mejores momentos de las celebridades que participan en este concurso y que presenta Lara Álvarez.

En redes sociales, Jorge Javier se convirtió en una figura tan criticada como alabada partes iguales. Sin embargo, hubo una colaboradora que sí gozó de la aprobación unánime de los seguidores del espacio, Susu Caramelo, Con sus alocados reportajes consiguió ganarse el favor del respetable y ser una de las favoritas del espacio. De hecho, tras la cancelación, son muchas las voces que han pedido un programa propio para Caramelo. Su ironía y su humor conquista a un público mayoritario y, precisamente utilizando a esa ironía, se despedía de Cuentos chinos hace unos días. "Espero que os haya gustado la primera temporada de cuentos chinos, deseando que se grabe la segunda"

"La conexión entre tú y Jorge era genial!! Susi la televisión necesita de ti para que nos muramos de la risa y no para que nos coman el coco con estupideces, sin olvidarnos de esa televisión casposa que se está haciendo!!!! Queremos Caramelo en TV". "Habéis estado genial! Grandísimo trabajo". "Me ha gustado mucho tu sección, una pena que os larguen así", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Susi Caramelo se sincera

“El programa se emitía en una franja muy difícil, donde teníamos que competir con programas muy consolidados”. “Cuentos chinos acababa de arrancar y aun había que testear lo que funcionaba y lo que no. Pero la tele no da margen de error. O funcionas desde la primera semana o te vas a tomar por culo”, añade en una entrevista concedida a El Mundo. La artista afirma estar “valorando ofertas”, y añade que tiene “un programa ya grabado y pendiente de estreno”.

Por su parte, Jorge Javier ha roto su silencio sobre la cancelación en un extenso post que publicó en su cuenta privada. "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda".

Ahora, el presentador va a regresar a la primera línea como padrino fe la boda de Isa P con Asraf. Seguramente sean la portada exclusiva de alguna conocida revista del corazón y no es descabellado que algún programa de Telecinco haga una cobertura especial del evento este fin de semana.