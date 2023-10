La vida de Marta Peñate está a punto de cambiar por completo. La colaboradora televisiva afronta los cambios junto a su novio Tony Spina, que parece apoyarla en todos sus proyectos. La colaboradora ha compartido con sus seguidores la nueva y lujosa adquisición con la que acaba de hacerse.

Peñate acudió a la concesionaria para hacerse con su nuevo coche, con el que sin embargo cambió de opinión al principio. La colaboradora televisiva decidió cambiar el color del negro al modelo blanco.

Sin embargo, no fue lo único con lo que vino a sorprender a su audiencia. Peñate mostró unas historias desde la clínica que lleva un tiempo visitando porque, al parecer, por fin va a empezar con el proceso que tanto tiempo lleva esperando.

La colaborada anunció hace un tiempo que quería cumplir con su deseo de ser madre y que estaba en el momento. Sin embargo, este proceso lo ha tenido que retrasar en varias ocasiones a raíz de unos problemas de salud que lo pospusieron unas semanas más. La influencer contó que tenía un folículo hemorrágico por el que aún no podía empezar a hormonarse.

"Tengo tantas cosas que ya ni me acuerdo", bromeó la influencer cuando dio la noticia a sus seguidores. Eso sí, aclaró que no tardaría mucho en poder empezar y que solamente se trataba de un pequeño retraso de fechas.

El día más esperado

Marta Peñate tendrá que someterse al tratamiento de fertilidad después de hacerse una prueba que dio como resultado que tenía pocas posibilidades de quedarse embarazada.

Hace unas horas la influencer publicaba una fotografía muy feliz junto a Spina donde anunciaba que, efectivamente, era el momento de la verdad. "Toni, ¡que ya empiezo!", anunció la colaboradora desde la clínica de fertilidad, a lo que su novio respondió que "pobre de él".

La especialista encargada de llevar a cabo el proceso contó que, efectivamente, empezaría el proceso de estimulación el mismo sábado. Esta noticia pareció sentarle de lujo a Marta Peñate: "Debería estar nerviosa, y lo estoy, pero también estoy demasiado emocionada", confesó la influencer.

A pesar de tener multitud de recetas sobre todo lo que iba a necesitar, contó que tenía muchas ganas, aunque la aguja que tenía que usar le daba "un poco de miedito". A continuación, Peñate hizo una demostración gráfica de cómo iba a tener que hacerlo durante el tiempo que duraba el proceso.

Un momento muy dulce

Marta Peñate se encuentra en un momento vital maravilloso. Después de romper su relación de once años con Lester en La Isla de las Tentaciones y de llevar un tiempo soltera, la colaboradora encontró el amor más cerca de lo que nunca se hubiera imaginado: la televisión.

La pareja ya lleva dos años de noviazgo y se muestran muy felices juntos. Tanto es así que su proyecto de vida lo están construyendo a la par. Peñate y Spina presumen su amor constantemente a través de redes, aunque también muestran algún que otro problema que surge en la relación.

En septiembre, la influencer publicó un vídeo de los dos juntos en Instagram con un emotivo mensaje.

"Una vez alguien dijo ‘Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes’, pues yo creo que no, que nos encontramos en el momento indicado, quizás pensaba que no lo era, pero sí, sí lo era, pero yo no lo sabía. Ya hemos vivido amores, desamores, triunfos y derrotas, y quizás ahí está la clave: sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Y yo sé que lo que quiero eres tú, porque tienes todo lo que siempre he buscado".