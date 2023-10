El embarazo es una gran noticia para la mayoría de mujeres y a su vez, una época donde se producen los cmabios más imporantes en el cuerpo, la mente y, básciamnte ene todo lo que nos rodea. Hay muchas maneras dellevar el emabarazo y encontra la forma más sencilla de hacer de esos 9 meses una experiencia inolvidable y feliz sin olvidad que también aparecen dolores y molestias que no hay que dejar de lado y hay que dar visibilidad y normalizar.

En el mundo de los famosos y los influencers, las mujeres q son acompañadas de sus seguidores y público de todo el procesos a través de stories en los que ellas se sinceran y cuentan cómo se sienten en cada momento o que obstáculos están encontrando por el camini. el objetivo es desahogarse con aquellos que las escuchan, ayudar a otras personas que puedan estar en la misma situación y, como ya se ha mencionado anteriormente, dar visibilidad a algunos problemas que parece que son tabú en plena sociedad del siglo XXI.

La influencer Violeta Magriñán es uno de esos rostros. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se encuentra en un avanzado estado de gestación. Ha superado el ecuador de su embarazo, su barriguita está enorme y, si todo sale según lo previsto, a finales del mes próximo mes de enero dará a luz a su segunda hija en común con Fabio Colloricchio. Para la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ su primer embarazo fue mágico, algo que no está ocurriendo con esta segunda gestación y que genera a Violeta cierta frustración y agobio. “Me apetece compartir con vosotros algo que estoy sintiendo mucho últimamente…”, dice antes de irse a dormir. “Siento que Gala absorbe toda mi energía y atención, hasta el punto de que a veces se me olvida que estoy embarazada. Si no llega a ser por la tripota que tengo ya, a veces ni caigo", comenta. “Siento que no estoy viviendo este embarazo con el mismo entusiasmo”, afirma angustiada con la idea de no estar “prestándole toda la atención que merece a Gia”, ha reconocido en sus redes sociales.

