Hace apenas una semana Nuria Fergó e Irene Villa coincidían por casualidad en un estreno en Madrid, protagonizando un comentadísimo reencuentro días después de que la cantante anunciase su boda con Juan Pablo Lauro, exmarido de la periodista.

Muy sincera, y al ser preguntada si invitaría a la exmujer de su pareja a su enlace, la malagueña dejaba claro que no son amigas a pesar de que en más de una ocasión han presumido de que su relación es de lo más cordial.

Unas declaraciones que parecen no haber sentado nada bien a Irene, que ha reaparecido en el estreno de la película 'Me he hecho viral' y no ha podido ocultar su 'enfado' con Nuria por dejar claro públicamente que no es su amiga: "Ella lo ha tenido que aclarar, pues lo ha aclarado. Yo no tengo nada que aclarar. La verdad que lo ha dejado claro".

"Yo la verdad que no tengo ningún problema ni con ella ni con él, obviamente, o sea, al revés. Vosotros -la prensa- también rizáis el rizo. Ella lo quería aclarar, lo ha aclarado y ahora lo tenemos todos claro" ha añadido sin disimular su disgusto con la cantante.

Sin embargo, Irene no quiere que esta inesperada polémica con Nuria enturbie el gran momento personal que está viviendo con David Serrato, a pesar de las comparaciones inevitables entre su próxima boda y la de su exmarido con la triunfita: "Yo estoy más feliz, yo creo, que nunca. He encontrado a una persona que en mi vida ni en un millón de años me hubiese imaginado encontrar un hombre así. Así que no puedo pedir más a la vida".

Nueva vida

A pesar de que todavía no tiene fecha ni lugar para dar el 'sí quiero' al que no duda en afirmar que es el hombre de su vida -"será el año que viene y fuera de Madrid, aunque no tenemos día ni mes" desvela- la escritora sí tiene en mente cómo quiere que sea su vestido de novia. "Creo que blanco roto es más apropiado. Voy a cumplir 45 años y es algo que dices, ¿a tus 40 se puede? Por supuesto la vida recomienza a los 45, a los 50, a los 60, a los 70. Es como dar a tu vida otra oportunidad" confiesa emocionada.

Un compromiso matrimonial que la cantante y el argentino han anunciado apenas dos meses después de que Irene anunciase el suyo con David Serrato tras dos años de discreta relación. Y, a pesar de que la cordialidad es la tónica dominante entre ambas parejas, por lo que deja entrever la deportista paraolímpica no invitará a su exmarido y a Nuria a su boda: "La celebración tiene que ser con la gente que tú convives, con la que estás en el día a día y con la que puedes compartir".

Respecto a los preparativos de su enlace, Irene reconoce que va pasito a pasito, disfrutando de un sentimiento que nunca había experimentado y que no puede hacerla más feliz. "Jamás en la vida había sentido lo que siento, nunca había imagino tener el hombre que tengo a mi lado" confiesa.