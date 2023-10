Marta Riesco tiene una nueva ilusión. La influencer continúa con su frenética actividad en las redes sociales, y ha demostrado que está dispuesta a contarlo casi todo de su vida en las mismas. Necesita informar, comunicar, opinar y, como no, también presumir de vez en cuando. Sentirse escuchada por sus seguidores. Pero lo cierto es que a la que fuera reportera y periodista de Telecinco, y exnovia de Antonio David Flores, le da igual ya el qué dirán y el debate que puedan generar sus palabras.

Marta Riesco está demostrando que no se piensa cortar a la hora de narrar, con la gracia que tiene, sus vivencias e historias. Ahora, la creadora de contenido se encuentra inmersa en la rutina, aunque esto no le impide disfrutar y darse la oportunidad de conocer nuevas pasiones.

La influencer disfruta mucho de su vida actual y no duda en cerrarse a cualquier plan, por loco o atrevido que sea y, sobre todo, contarlo en sus redes sociales. riesco está muy metida con el deporte, ya sea con su entrenador personal o a las clases de boxeo que acude por las tardes. En ella hace gala de su mejora día a día y de los looks deportivos que luce. Aunque, eso sí, asegura que "ha sido amonestada" recientemente por usar menos que debería unos guantes que le enviaron.

No solo eso, Riesco ha subido una stories en los que decía que debía hacer una plancha de 3 minutos. No obstante, minutos después ha añadido otra asegurando que solo ha estado un minuto y medio dado que sus profes miran sus stories y no ha aguantado "3 minutos ni de coña".

La reportera tiene una vida social muy activa, en la que disfruta de eventos y de restaurantes exclusivos distribuidos por la capital. En una de sus últimas visita, Riesco ha acudido a na terraza en el Teatro Real de Madrid, frente a la Plaza de Oriente. Un lugar de ensueño donde ha disfrutado de una comida única. Además, en un momento que ha acudido al baño, ha confesado a sus followers que le "dan ganas de llorar con lo bonito que es todo esto". "Es el sitio más bonito que he estado nunca", confesaba emocionada por su visita.