Marta Riesco es una influyente de gran renombre. Desde su partida de Telecinco, se ha dedicado de lleno a su labor en las redes sociales, donde ha incrementado significativamente su base de seguidores y es invitada a diversos eventos por marcas. Incluso recibe ropa de diferentes firmas, que exhibe en sus stories o en su feed, como embajadora de dichas marcas.

Riesoc ha sorprenddo a sus seguidores anunciado que se ha reconciliado con una desus grandes enemigas, Cristina Porta, con la que tuvo una sonada bronca en Telecinco. Todo ocurrió en una rueda de prensa de Ortega Cano a la que fueron las dos como reporteras de sus porgramas en la cadena. En medio de la rueda de prensa, Marta Riesco, por aquel entonces pareja de Antonio David Flores, acaparó toda la atención del torero hablando por encima de las preguntas de sus compañeros, lo que ofendió profundamente a Cristina Porta. "Lo siento compañeros pero es que Marta Riesco es una maleducada", aseguraba la periodista deportiva, que recibió varios aplausos del público y de los tertulianos desde plató.

A partir de ese momento, todo es historia. riesco fue despeddia de la cadena y comenzó una vida como influencer, donde cuenta toda su vida a través de sus stories. En el último ha confesado que "le ha dado dos besos a Cristina Porta", algo de lo que se siente "muy orgullosa".

Marta Riesco y el político

La reportera ha emitido lo que ella ha denominado un "comunicado". En él, explica que un político, "un alto cargo", para ser precisos, "le ha dado a seguir en su Instagram". Hasta ahora, no ha desvelado el nombre de esta persona y señala que esta la ha bloqueado en sus stories. "Quizás este sea mi punto culminante en la política, incluso como presidenta del Gobierno", expresó con su característico sentido del humor.

No es la primera vez que una figura famosa se pone en contacto sorpresivamente con Riesco. La reportera ha revelado que César Cadaval, del dúo cómico Los Morancos, la felicita desde hace dos años en su cumpleaños, a pesar de que nunca han coincidido. Riesco compartió esta anécdota con sus 189,000 seguidores en una de sus historias y luego expresó su agradecimiento a Cadaval por sus felicitaciones.

Además, durante la emisión de "Supervivientes", Pocholo también envió mensajes privados a Marta Riesco. "He recibido no uno, sino dos mensajes de Pocholo", comenzó diciendo la exreportera de "El programa de Ana Rosa", antes de contar cómo sucedió.

Según su relato, el primer mensaje lo recibió el 10 de mayo pasado. Decía: "Lobiuuu. Marta, eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", junto con una captura de pantalla. "Cuando lo recibí, pensé: 'Lo de que soy divertida y estoy como un pan, puede ser... ¿pero yo he visto a Pocholo?'", comentó Riesco.

Ante esta situación, y asumiendo que se trataba de un error, Marta Riesco aseguró que no respondió al primer mensaje. Sin embargo, la sorpresa llegó esta mañana, cuando encontró un nuevo mensaje en su bandeja de entrada de parte del famoso concursante de "Gran Hermano" o "Supervivientes". Decía: "Marta, me he confundido de persona. Creí que eras Marta Pelate. No volverá a pasar", escribió Martínez-Bordiu de manera literal.

"En fin, no sé si me hace más gracia que me haya confundido con Marta Pelate en lugar de Marta Peñate, o que me haya dicho 'no volverá a pesar' en lugar de 'no volverá a pasar'", reveló Riesco entre risas, emocionada por el asunto: "Estoy encantada porque a Pocholo le haya interesado Marta Peñate y me haya confundido con ella".

Activa en Instagram

Sus entretenidos vídeos en su feed y sus stories conquistan a miles de seguidores que disfrutan de su singular personalidad. En ellos, comparte su día a día y todas las situaciones "surrealistas" que le suceden.

Marta Riesco es muy activa en las redes sociales y también tiene una vida social muy animada. Como señala en sus historias de Instagram, esta semana tiene más eventos que la reina Letizia. Además, ha mencionado que contará con la compañía de una persona muy especial, su representante, Eva. "Es una persona muy importante, no voy a decir que le debo la vida, pero casi. Le debo mucho", expresó emocionada.