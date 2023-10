Octubre marca, según el joven meteorólogo Jorge Rey, el inicio de una transición climática en España, ya que el país deja atrás el cálido verano y se adentra en las primeras fases del otoño. Este mes es testigo de cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo de la geografía española. Desde el norte al sur, y de este a oeste, las previsiones climáticas varían considerablemente.

Como dice el joven aficionado a la meteorología, que cada vez acumula más seguidores en redes sociales, "la migración de aves, llegada de fríos y aguas", así se marca el principio del otoño y este mes de octubre. Aunque de momento la tendencia es de tiempo estable, incluso con un clima veraniego, se antoja un mes en el que las precipitaciones y la bajada de las temperaturas marcarán la actualidad climática. Algo, por otro lado, habitual de estas fechas.

¿Cuánto va a durar este calor de verano? Si bien a partir del domingo podrían comenzar a bajar los termómetros, el alivio térmico podría no notarse hasta bien entrada la próxima semana. Aun así, la próxima semana aún podría resultar más cálida de lo normal, aunque la anomalía no sería tan marcada, explican desde eltiempo.es "Ya hemos visto que las máximas seguirán muy altas, entre unos 5 y 10ºC por encima de lo que deberíamos tener a estas alturas del otoño en todo el interior peninsular y aún más en puntos de Canarias. Sin embargo, no estamos en una ola de calor. Las lluvias volverán a brillar por su ausencia. Tras las lluvias que pueden caer este martes 3 en las comunidades cantábricas y los chubascos que pueden formarse en Pirineos también en la tarde del miércoles, el paraguas no será necesario esta semana".

Desde la página especializada aclaran que "lo normal es que en este mes tengamos temperaturas medias en España de 15.9ºC y precipitaciones de 77mm (periodo de referencia 1981-2010). Tendremos que esperar a final de mes para evaluar si este mes de octubre 2016 ha sido más o menos caluroso o si se ha mantenido en los valores medios. Por otro lado, octubre es el mes donde más llueve en el Mediterráneo, sur de Baleares, sureste de la Comunidad de Madrid, algunas zonas del norte de Aragón, este de Castilla La Mancha y centro de Castilla y León. Se espera que los primeros quince días del mes estén marcados por temperaturas por encima de lo normal en todo el país sobre todo en el norte, sur, centro y oeste".