David Bisbal se ha convertido en el primer invitado de la semana en 'El Hormiguero', donde ha presentado su nuevo y esperadísimo disco, 'Me siento vivo'. Una entrevista en la que no solo ha hablado del gran momento profesional que atraviesa y de lo enamoradísimo que está de Rosanna Zanetti -con la que protagoniza un videoclip por primera vez-, sino también sobre el delicado estado de salud de su padre, José Bisbal.

El almeriense nunca ha ocultado que su progenitor -de 81 años- padece Alzheimer, pero tampoco había entrado nunca en detalles sobre esta durísima enfermedad que, como reconoce, sobrelleva con una mezcla de resignación y tristeza. Más sincero que nunca, el cantante ha confesado que su padre ya no le reconoce.

"Es muy muy duro" ha explicado, revelando que no es al único al que su padre ya no puede recordar: "No me reconoce ni a mí, ni a sus nietos ni a mi hermano. A veces no reconoce ni a mi madre, Mari, que siempre está con él y lleva con ella toda la vida".

"La primera vez que no te reconoce es durísimo. Yo le pregunto 'oye, quien soy'. Y él me dice, 'pues me suenas, pero no puedo ubicarte bien tampoco'" ha relatado emocionado, intentando no romperse con esta desgarradora confesión.

Sin embargo, y como ha asegurado, su padre sí recuerda de su juventud, "de su época de boxeador -fue siete veces campeón de España- y de que es almeriense. De esto no se olvida" ha contado a Pablo Motos con una sonrisa, asegurando que "en el mundo en el que vive ahora mismo mi padre también hay momentos graciosos y es en esos momentos en los que trato de ubicarme".

A pesar de lo cruel de esta enfermedad, Bisbal la sobrelleva con entereza y, como ha asegurado, "le recuerdo siempre con mucha energía y una sonrisa en el rostro. Todos los que le queremos tratamos de recordarlo así. Pero es muy duro".