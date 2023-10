Hace unos días, Telecinco sorprendía con la repentina cancelación de Cuentos chinos, el programa de las noches de Jorge Javier. ¿El motivo? Los bajos datos de audiencia del espacio de entrevistas y reportajes. Jorge Javier bajó del 7% de share los primeros día y apenas logró remontar llegando a niveles de 5,8%. Por todo ello, la cadena Mediaset optó por sustituir el espacio de Jorge Javier por un programa resumen de Gran Hermano presentado por Lara Álvarez. El programa adicional empieza después del informativo de las nueve y precede en emisión a la oferta de prime time de la cadena.

A pesar de los datos de audiencia, Gran Hermano sigue ocupando una amplia franja horaria en la programación de Telecinco. Sin embargo, la cancelación de Cuentos Chinos ha traído un cambio de parrilla que dejará fuera de la programación el martes a 'GH VIP: Límite 48 horas'. En su lugar se emitirá GH VIP, Última hora, y una película.

Jorge Javier reaccionó al final de su programa con un emotivo mensaje que publicó a través de sus redes sociales. "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda".

El programa no convención y a las dos semanas fue eliminado de la parrilla. Y entonces, ¿cuál es el futuro de Jorge Javier? Por lo pronto, su contrato con Mediaset expira el año 2025, según anunciaba él mismo en el programa ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, que presenta y dirige Elisenda Carod.

A lo largo de los años, Jorge Javier ha participado en una amplia variedad de programas de televisión, incluyendo talk shows, realities y programas de entretenimiento. Su versatilidad le ha permitido adaptarse a diferentes formatos, y su capacidad para conectar con la audiencia lo ha convertido en uno de los presentadores más respetados de España. Pero eso también le ha ganado numerosos enemigos. Uno de ellos es Antonio David Flores, cuya enemistad surgió, sobre todo, a raíz de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco. El excolaborador cuenta con un canal de Youtube en el que trata de sacar a la luz todo lo incómodo de La Fábrica de la tele y sus protagonistas.

Y la cancelación de Jorge Javier no ha sido menos. “Ha durado tres semanas el programa... Jorge Ja, la marea azul pudo contigo, ha terminado con Sálvame, ha terminado con la audiencia de Telecinco desde hace dos años y medio...”, comentaba antes de terminar con un contudente: “gracias a tu amiga Rociíto".