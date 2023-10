La cancelación de Cuentos chinos ha vuelto a reavivar los viejos fantasmas de Telecinco que recuerdan al final de Sálvame. Todo fue muy rápido, muy repentino. La audiencia era baja y Mediaset tomó medidas drásticas.

Jorge Javier no llegó ni a tres semanas en antena. Primero le quitaron la emisión de los jueves para dar más espacio a Gran Hermano VIP y tras unos días bajando en share, llegó el final. "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda", escribía en sus redes sociales.

Y entonces, ¿cuál es el futuro de Jorge Javier? Por lo pronto, su contrato con Mediaset expira el año 2025, según anunciaba él mismo en el programa ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, que presenta y dirige Elisenda Carod.

Ahora es David Valldeperas, ex director de Sálvame y Cuentos chinos el que ha roto su silencio en una entrevista en el Canal Podimio, concretamente en el programa "Querido hater". TardeAR lo he visto poco, la verdad. El primer día lo vi y... Ella ha dado muchos éxitos durante muchos años. Conocía la franja, pero hace dos décadas. La vida evoluciona, la sociedad evoluciona y demanda otras cosas. Estoy seguro que se adaptará a las nuevas necesidades. AR tiene su estilo y sus seguidores". "Lo que hacíamos en Sálvame es espectáculo y en el espectáculo hay veces que se sufre, yo también sufro como director. Somos profesionales", son algunas de sus frases destacadas. También habló de Paz Padilla, cuya salida fue una de las más sonadas del espacio tras un polémico enfrentamiento con Belén Esteban. "Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla ni la quiero tener. Pasó algo. Hubo un episodio, tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Ella cree que soy parte de sus enemigos. Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés. Lo que quería era tener un aliado en la dirección", comentaba. "Ella dejó de pasárselo bien en Sálvame desde hacía mucho tiempo, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores. Ya estaba harta, no se implicaba y es un programa que necesitaba mucha implicación".

David Valldeperas también ha dejado algún titular interesante sobre su futuro profesional. No estaría dispuesto, de primeras, a decir que sí directamente a un programa como Sálvame y no descarta "dar el salto a Antena 3, yo me veo donde haya trabajo y me paguen bien".

Valldeperas también ha hablado de su última conversación con Antonio David Flores en Sálvame antes del estreno del documental de Rocío Carrasco. “Después de acabar el programa hablé con él y él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así. Yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber era hasta dónde llegaba Rocío, quería saber qué material y qué vivencias había contado. Le dije: ‘Yo no sé nada, pero tú has estado toda la vida hablando y ahora le toca a ella contar la verdad. Y no vayas por ahí’, porque la primera palabra que pronunció fue: ‘¿Cuánto le han pagado por esto?’, y fue la última conversación que tuve con él“, comentaba.