Tamara Falcó e Íñigo Onieva han retomado los planes de paternidad que 'aparcaron' antes de su boda. Tras un verano inolvidable en el que han disfrutado de una larguísima luna de miel en destinos como Sudáfrica o Bora Bora, los recién casados están de regreso en Madrid y, sin tiempo que perder para cumplir su sueño de convertirse en padres, se han puesto manos a la obra y ya han sido vistos en una prestigiosa clínica de fertilidad en la que estarían siguiendo un novedoso tratamiento natural de fertilidad llamado Naprotecnología.

Un paso al frente que deja entrever que los marqueses de Griñón quieren tener un hijo cuanto antes tras su boda el pasado 8 de julio, y sobre el que le hemos preguntado a Carolina Molas. Aunque no le gusta estar en el foco mediático -"No me preguntéis nada por favor, dejarme a mi seguir con mi vida" ha pedido al ver a las cámaras- la madre de Íñigo ha confirmado que la pareja está "ilusionada". "Ellos están ilusionados con todo" ha puntualizado, evitando confirmar si han comenzado un tratamiento de fertilidad para convertirse en padres.

Sin embargo, a pesar de su discreción y de no revelar ningún detalle sobre los planes de Tamara e Íñigo -volcado en sus proyectos como asegura su madre- Carolina sí confiesa que a ella le encantaría convertirse pronto en abuela: "Sí, pero eso son cosas mías" ha zanjado.

Dos meses después de su boda, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han puesto manos a la obra para convertirse en padres, y como desvela la revista 'Diez minutos' este miércoles en su portada, han retomado el tratamiento de fertilidad que comenzaron antes de darse el 'sí quiero' -basado en la Naprotecnología- para cumplir cuanto antes su sueño de dar la bienvenida a su primer hijo.

La pareja, que nunca ha ocultado sus deseos de ampliar la familia tras convertirse en marido y mujer, aparcó sus planes para disfrutar de su larga luna de miel, pero nada más regresar a Madrid tras sus vacaciones, y sin tiempo que perder, han vuelto a la clínica 'Fertilitas' en la que están siguiendo un tratamiento natural de fertilidad basado en el método Creighton, traído de EEUU.

Unos planes de paternidad sobre los que Tamara e Íñigo se muestran discretos, intentando vivir con tranquilidad esta etapa tan ilusionante de sus vidas en la que confían en cumplir su sueño de tener un bebé cuanto antes. Por ello, y a pesar de ser sorprendidos en una clínica de fertilidad, los recién casados dan la callada por respuesta y dejan en el aire si es cierto que han retomado el tratamiento para convertise en padres y cómo va el proceso.