Rosa López ha sido la primera concursante de 'Operación Triunfo' que ha reaccionado públicamente a la boda de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro. Tan sincera como siempre, la de Granada ha reconocido que se enteró de la gran noticia por redes sociales, confirmando que su compañera y amiga no la había llamado para decirle nada.

Sin rastro de acritud o resentimiento por haber sabido el compromiso de la malagueña a la vez que el resto del mundo, Rosa ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que ella tampoco ha llamado a Nuria para darle la enhorabuena, aunque sí ha asegurado que le encantaría estar invitada a la boda.

Unas declaraciones en las que muchos han querido ver un dardo de la ganadora de 'OT' a su compañera y a las que ahora responde la cantante malagueña, justificando su decisión de no telefonear a Rosa para contarle su compromiso con Juan Pablo: "Es que no he llamado a nadie, yo lo he publicado en mis redes para que todo el mundo se entere, no te vas a poner a llamar".

"Luego a mí me han llamado, a mí no* el que me quiera llamar, que me llame para felicitarme personalmente, y el que no, no. Nadie me ha dicho nada al respecto" ha añadido, contestando a la de Granada e 'invitándola' a levantar el teléfono para darle la enhorabuena.

Una boda cuyos preparativos todavía no ha comenzado y a la que no adelanta si invitará a alguno de los triunfitos, dejando entrever que será un enlace tan íntimo que podríamos no ver a ninguno de sus compañeros. "Estoy bajándome de la nube y no tengo ni fecha ni nada. No es que no quiera decir nada, porque ni lo sé. No he hablado, no he hecho lista de invitados ni nada, pero serán pocos, muy íntima. Ya te digo yo que amigos, amigos" ha revelado.

Quien seguro que no estará en su enlace es la exmujer de Juan Pablo, con la que casualmente ha coindidido este martes en el estreno del musical 'El fantasma de la ópera'. "La acabo de ver cuando venía para acá, la he visto en el phtoocall y digo ostras que vamos a coincidir, la que se va a liar" ha bromeado, puntualizando que aunque se llevan bien y se han visto en varios eventos, "amigas no somos, somos conocidas", por lo que no ha hablado con Irene de su boda: "Pero vamos a ver, piensa con la cabeza, tú vas a llamar a una ex para decirle que te vas a casar* esas cosas creo que no entran aunque la relación es súper buena y cordial" ha zanjado.