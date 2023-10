Todo el mundo sabe que Belén Esteban no tiene pelos en la lengua y más cuando se trata de Sálvame o de Mediaset. Por eso, ha querido aclarar varios puntos sobre su relación con la cadena: "A mi no me han echado".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV. La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009. El nuevo tatuaje de Belén Esteban hace arder las redes: "¿Te crees Coto Matamoros?" Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición. Hasta ahora, Belén Esteban era colaboradora de Sálvame, pero tras el fin del programa muchos piensan que la Esteban se ha quedado en el paro, cosa que es totalmente falsa. "Para la gente que se alegra, a mi no me han echado. Yo soy de La fábrica de la tele y seguiré siendo de La Fábrica de la tele. Y por cierto, habrá sorpresitas", destacó. View this post on Instagram A post shared by Superlativas (@superlativass) También aseguró que esta "contenta" con la vuelta de Jorge Javier a Telecinco ya que "es el mejor presentador que hay en la cadena". Lejos de la cámaras, Belén Esteban triunfa como empresaria con su marca de patatas fritas y gazpacho, en una reciente entrevista en el podcast de Carlota Corredera, Esteban desveló que "conoce a los Reyes". Coincidió con ellos en dos eventos y se saludaron. Además, después de enviarle unos zapatos a la reina, tal y como ya contó en Sálvame, ahora quiere mandar uno de sus gazpacho para que don Felipe y doña Letizia "conozcan el producto bueno que tenemos en España2. Eso sí, lo que no sabe e si tiene que "enviarlo a la Zarzuela o dónde".