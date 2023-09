Telecinco ha cerrado la puerta de Cuentos Chinos sin darle la posibilidad a su presentador, Jorge Javier Vázquez, de despedirse. Por eso, el conductor del programa se ha despedido de la audiencia del programa a través de las redes: "Los alquileres están por las nubes".

Jorge Javier Vázquez es un presentador de televisión y comunicador español ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento en España. Nacido el 25 de enero de 1970 en Badalona, Barcelona, se ha destacado por su versatilidad, carisma y habilidades comunicativas a lo largo de su carrera en los medios de comunicación.

Jorge Javier Vázquez comenzó su carrera en el mundo de la televisión en la década de 1990, trabajando en programas de diferentes géneros, aunque entre los más destacados está su trabajo como colaborador de Ana Rosa Quintana en Sabor a ti, el magazine que presentaba en las tardes de Antena 3 antes de dar el salto a las mañanas para convertirse en su reina. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó cuando se convirtió en presentador del popular programa de crónica social "Aquí hay tomate" en 2003. Su estilo afable y su capacidad para abordar temas polémicos lo hicieron muy querido por el público, y el programa se convirtió en un éxito.

A lo largo de los años, Jorge Javier ha participado en una amplia variedad de programas de televisión, incluyendo talk shows, realities y programas de entretenimiento. Su versatilidad le ha permitido adaptarse a diferentes formatos, y su capacidad para conectar con la audiencia lo ha convertido en uno de los presentadores más respetados de España.

Uno de los aspectos más destacados de su carrera ha sido su papel como presentador de "Gran Hermano", uno de los reality shows más populares en España. Su habilidad para conducir el programa y lidiar con situaciones emotivas y controvertidas ha sido fundamental para su éxito continuo en este rol. Igualmente es destacada su labor en Sálvame y Sálvame Deluxe, programas que se mantuvieron en antena durante 14 años. Tras su cancelación hace unos meses y tras pasar por una baja médica, el presentador ha vuelto a la televisión con un nuevo proyecto, Cuentos Chinos, que pretende destronar a El Hormiguero.

Mensaje

Ahora, tras la cancelación del programa, Jorge Javier ha querido enviar un mensaje a sus seguidores a través de la red social X (antigua Twitter) donde admite su derrota y felicita a los vencedores. "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer @ManuelaCarmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda".

Y es que el programa de Jorge Javier acabó siendo la cuarta opción, siendo superado por La Sexta y Cuatro.