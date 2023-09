No siempre es fácil cumplir las expectativas. Eso es lo que parece haberle pasado a un exconcursante de "First Dates" que, además, se queja de que la dirección no cumplió con todo lo que le habían prometido.

"First Dates" es un programa que se emite en Cuatro desde 2016. Se trata de un espacio de citas basando en un formato británico homónimo, en el que cinco parejas de solteros que buscan el amor deberán compartir mesa y mental para conocerse. Al final de la cita, deciden si quieren volver a verse o si, por el contrario, consideran que no ha habido química. Abandona el monasterio y lo da todo en First Dates: "¿De tu boca?" Fran es “un sin vergüenza”, le da la mismo todo y tiene claro que la vida es solo una y “soy muy fan del carpe diem”. Al llegar a ‘First Dates’ le ha contado a Carlos Sobera que lleva 6 años soltero porque no encuentra a nadie afín a él. Le gustaría encontrar a una persona independiente, con su propio camino, pero fiel y dentro de una relación cerrada. Eso sí, no le gusta nada estar en casa metidos, quiere compartir con amigos y le encanta cualquier plan cultural. Jorge, su cita, es un tipo muy curioso y le encanta hacer planes e ir al teatro. La primera impresión a ver a Fran ha sentido que era muy parecido a él y le ha gustado que tuviera barbita. A Fran sin embargo, le ha chocado un poco que fueran tan parecido físicamente porque él se suele fijar en gente distinta “con más pelo que yo”. Dónde está el restaurante de First Dates Mientras comenzaban a cenar, Jorge le ha contado a Fran que era consultor tecnológico, pero que estaba opositando y que le gustaría cambiar de ciudad, y vivir en un lugar con playa. Fran le ha contado que él también está opositando para conseguir su plaza y que están más o menos en el mismo punto vital. Fran se ha interesado por las aficiones de su cita y Jorge le ha contado que le gustaba la montaña, hacía crossfit y que se había sacado el abono de teatros. También le gusta mucho la playa, pero le ha confesado que es más de chiringuito que de bañarse. Fran le ha dicho que él hace triplete, nada, sol y al chiringuito. En el reservado, Jorge le ha explicado a Fran que para él la comunicación en pareja y que cada uno tenga su independencia es fundamental, dos puntos que él comparte. En general, Fran ha sentido que la conversación de Jorge era muy interesante y le ha dado un “sí” a seguirse conociendo y descubriendo más el uno del otro.