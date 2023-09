Marta Riesco no esconde sus problemas de salud mental. Ha pasado varios baches en su vida y, tras la ruptura con Antonio David Flores, no se esconde y ha decidido contarle a sus seguidores cómo está siendo su proceso de sanación.

Hace unos días publicó un artículo para la publicación online "Ibero Show", titulado "Déjà vu", donde relata cuando fue la primera vez que tocó fondo y tómo las que ha bautizado como "pastillas de la felicidad".

Todo empezó con la muerte de su abuela, con la que pasaba mucho tiempo tras el divorcio de sus padres. "Se fue en paz, y su partida dio comienzo a la peor etapa de mi vida. No lo superaba, me levantaba llorando, me acostaba llorando. Todo el día llorando durante meses", recuerda. Dormía poco, comía mal, no tenía ganas de hacer nada y su contacto con otras personas se ceñía a salir de fiesta con sus amigas. Se llenó de miedos. Tanto que, cuando su madre le propuso hacer un crucero juntas, ella se negó. No se veía con fuerzas. Fue entonces cuando su madre decidió que necesitaba ayuda. Por entonces tenía 28 años y había engordado 15 kilos a base de alimentarse de comida basura.

"La doctora me miró: “¿qué tal estás Marta? Cuéntame.” No recuerdo bien qué le dije, pero a los 20 minutos tenía escrito en un papel la receta con mi medicación y mi diagnóstico: depresión severa", recuerda. Al principio, su situación le incomodaba. "Le dije a la psiquiatra que no quería tomar pastillas, que yo no estaba loca, que solo era una mala época", confiesa.

Superada esta primera etapa, los problemas volvieron con 34 años, cuando trabajaba en Telecinco. Un día, durante su trabajo como reportera, tuvo una fuerte discusión con Anabel Pantoja en directo durante una conexión con Sálvame. Riesco estaba en el punto de mira de la prensa por su relación con Antonio David Flores y no dejaba de dar titulares. "En mi mente solo podía pensar que necesitaba hablar con mi pareja y por aquel entonces, él no me hablaba y estaba durmiendo en casa de su ex, en Málaga", rememora. En aquellos días de tensión, tuvo un ataque de pánico en los baños de la cadena tras intervenir en un programa en directo durante una hora.

"Llamé a mi madre y le supliqué que me llevara a urgencias psiquiátricas, que no podía más y que me quería morir. Me sentía sola rodeada de tanta gente", relata. En la misma sala, con la misma médica, volvieron a diagnosticarle lo mismo.

El relato de Marta Riesco ha conmovido a sus fans que le han enviado decenas de mensajes de apoyo.