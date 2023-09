La Isla de las Tentaciones puede causar dos efectos en las parejas que pasan por sus villas: o salen reforzadas o terminan separándose. Varias han sido las veces en las que se ha dado la vuelta a la tortilla y algún tentador ha salido acompañado del programa.

Quienes sí salieron juntos del programa esta última edición fueron Mario y Sheila. Sin embargo, parece que el amor no duró mucho más, porque al poco tiempo acabaron anunciando su separación. Y aunque parezca que todo acabó en buenos términos, lo cierto es que ella contó en su canal de Mtmad 'Al Natural' que Mario le había sido infiel con Claudia, la ex novia de su amigo Javi.

Traiciones después de la isla

Javi y Claudia también participaron en aquella edición de La Isla, aunque su relación sufrió muchos más altibajos durante y después del programa. Después y contra todo pronóstico, Claudia y Mario hicieron pública su relación, algo que no sentó muy bien a ninguno de sus ex.

La reciente relación de Mario y Claudia ha tenido sus baches, hasta el punto en que terminaron anunciando su ruptura. Sin embargo, ahora vuelven a estar juntos y parecen más felices que nunca.

La nueva ilusión de Sheila

Hasta ahora nadie sabía nada sobre la nueva pareja de Sheila, pero la concursante de La Isla ha decidido romper su silencio en Mtmad y ha mostrado las primera fotos de su novio Iván. Tras u ruptura con Mario, Sheila necesitó un tiempo para sanar su corazón y darse la oportunidad de conocer a alguien más.

Aunque al principio tuviera cierto reparo al conocer a Iván, no pudo evitar enamorarse: "Llevo unos meses con él y estoy muy muy muy ilusionada, muy enchochada. No se qué me pasa, ni yo me lo creo". Y es que su novio tiene seis años menos que ella: "Es la primera vez que tengo una relación con una persona mucho más pequeña que yo y si no ha pasado nada antes entre nosotros es por eso".

La influencer contó que la salida del pisito de 'Solos' fue un antes y después para ella. Conoció a Iván siendo camarera de una tetería que él frecuentaba habitualmente y en su momento no pasó nada, pero con el paso del tiempo retomaron la relación y se hicieron amigos.

Finalmente, la llama no pudo apagarse y se lanzó a la piscina.