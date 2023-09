La modelo y mujer de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, ha acabado estallando tras los rumores que apuntaban a un trastorno de la conducta alimentaria: "Es agotador".

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros.

Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se dieron el "sí quiero" en Madrid el pasado 2 de junio.

Apenas un mes después de la boda, la modelo ha reconocido estar en un bache. "No estoy en mi mejor momento anímicamente y po reso no me veis mucho por aquí. Me siento un poco desmotivda con todo, y aunque intente ser positiva a veces no sale. Os lo quería contar poque no me veis por aquí mucho (en stories) por eso, y si os pasa, no estáis solo", ha escrito en su Instagram.

Aunque en el mensaje hay un trasfondo de esperanza, lo que está claro es que a Marta López Álamo no le están yendo las cosas como esperaba.

No ha ahondado en los motivos, aunque en redes sociales se han disparado los rumores. Hay quien apunta a que puede tratarse de un asunto laboral, quien deja caer que todo pueda estar detrás del "hate" que recibe en redes sociales y quien señala hacia una posible crisis con su marido, Kiko Matamoros.

Por su parte, Kiko Matamoros no se ha pronunciado al respecto. Ni para mandar un mensaje público de ánimos a su mujer ni para hablar de una hipotética crisis sentimental entre ambos.

Lluvia de críticas

Son numerosos los vídeos que la influencer Marta López Álamo sube a sus redes sociales compartiendo diferentes tutoriales de belleza, etc... En esta ocasión, su look de pelo mojado parece no haber gustado demasiado.

La pareja de Kiko Matamoros se disponía a compartir con sus numerosos seguidores sus trucos para lograr un perfecto y estiloso efecto de pelo mojado que, pese a muchos productos capilares y aceites con pinta de caros, no ha enamorado a las redes.

Expuesta siempre a las críticas, Marta López ha logrado gracias a ellas más de 2 millones de reproducciones de su vídeo en Twitter, superando las 45.000 reproducciones que ha conseguido en TikTok.