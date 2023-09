Gabriela Guillén ha reaparecido este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para desvelar cómo está llevando su embarazo y cuál es su relación actual con Bertín Osborne. Algo nerviosa, pero con ganas de contar su verdad, la fisioterapeuta no se ha dejado ningún tema pendiente.

"Estoy muy bien, tranquila" confesaba ahora que ha pasado unos meses de descanso en verano: "Necesitaba ese tiempo de estar con mi bebé a solas". Tanto es así, que ahora "me siento con fuerzas para trabajar" y seguir adelante con la recta final de su embarazo.

Relajada, Gabriela no dudaba en bromear sobre la fecha en la que cumple, ya que "estoy de seis meses, para diciembre. Cumplo el 31 de diciembre, como sea el primer niño del año, ya va a ser... lo voy a tener en Madrid" explicaba la invitada.

En cuanto a cómo han sido estos meses en los que pidió que los medios de comunicación dejaran de estar en las puertas de su casa, ha explicado que "todavía estoy asimilando el hecho de estar embarazada y todo el follón que se ha formado". Aún así, considera que ahora "estoy más tranquila y disfrutando más de mi embarazo".

Gabriela también ha querido desvelar cómo se enteró Bertín, quien se sorprendió al conocer la noticia: "Fue una sorpresa, es una persona muy expresiva y me dijo 'jolín, me estás jodiendo' y le dije 'no, es verdad' y me dijo 'gorda, ¿en serio?'".

Sincera, la fisioterapeuta comentaba que se enteró en la feria de Sevilla, ya que fue allí cuando comenzó a sentirse rara "pero pensé que sería del calor..." y cuando volvió a Madrid "tuvimos que parar y una mis amigas me dijo 'Gaby, todos los síntomas que tienes, puedes estar embarazada'. Fui, me hice la prueba y salió positivo".

Un embarazo que "no estaba planeado" a pesar de que "él y yo teníamos una relación estupenda, maravillosa". Por aquel entonces "nos conocíamos desde hacía un año y medio y luego se fue afianzando más la relación" y la pareja decidió no desvelarlo públicamente porque "no teníamos necesidad de contárselo a nadie".

Sobre las desafortunadas declaraciones que tuvo Bertín cuando se hizo público, Gabriela ha dejado claro que "me lo tomé un poco mal" pero no piensa que lo hizo con mala intención, simplemente "que se expresa sin pensar muchas veces y no me notificó que iba a confirmar el embarazo porque habíamos quedado en que no lo íbamos a contar".

A partir de ahí, la modelo ha confesado que su relación "no se rompe, nos distanciamos". Eso sí, ha querido callar las bocas que durante este tiempo han asegurado que empezó una relación con Bertín interesada: "Yo vine sola a España, conozco a Bertín hace un año y medio. Mi vida no empieza desde que conozco a este señor, es el padre de mi hijo".

"No soy una amante ni una amiga especial, teníamos una relación y fue muy bonita" concluía la invitada, asegurando que Bertín "se hace cargo de la responsabilidad del embarazo igual que yo". Eso sí, Sonsoles le preguntaba si había posibilidad de reconciliación y ella contestaba: "Nunca se sabe".

En cuanto a si su hijo tendrá relación con los hijos del presentador y Fabiola Martínez, ha desvelado que "si ellos quieren tener una relación con mi hijo, estaré encantada, además es que Kike es maravilloso y sabe decir mi nombre, dice 'Gaby, guapa'", dejando entrever que ha estado con ellos.

Y también ha tenido palabras para las hijas del presentador, con las que "hemos coincidido y han sido súper correctas, amables y educadas conmigo. Nunca ha habido problemas con ellas, son maravillosas. He coincidido poco, pero en la finca... la mayor ha sido la que más veces me ha visto".

Por último, sin querer desvelar el sexo del bebé que espera, Gabriela ha asegurado que "si él quiere estar, yo encantada y si no, pues también" cuando le han preguntado si el presentador estará en el parto y se ha despedido asegurando que Bertín "es un excelente padre, yo lo he visto, y se preocupa mucho por su familia y es injusto lo que se ha hablado de él, a mí siempre me ha tratado muy bien".