Tras el anuncio de que el popular abogado Marcos García Montes se incorpora al equipo de defensa de Daniel Sancho, la portavoz de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, la penalista Carmen Balfagón, ha reaparecido en 'El programa del verano' para salir al paso de las últimas informaciones sobre el inminente viaje del actor a Tailandia para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui.

Sin entrar en detalles concretos, la abogada ha revelado que la "situación personal" de los padres del único acusado del asesinato de Edwin Arrieta es "mala". "No es una situación que se mitiga, sino que se mantiene cada día y como padres es muy dura. Como dijo Silvia Bronchalo es una situación para la que no estás preparada, muy díficil de gestionar emocionalmente" ha reconocido.

Asegurando que no le preguntan a la madre de Daniel cómo se encuentra después de una semana en Tailandia para estar cerca de su hijo, Carmen Balfagón ha destacado su "valentía" por irse sola al país asiático, asegurando que está haciendo "lo que tiene que hacer una madre" aunque sea una "situación muy difícil de gestionar".

Desmintiendo que el viaje de Rodolfo sea inminente, su portavoz ha explicado que "evidentemente se irá cuando termine de gestionar una serie de cosas. Está en contacto con su hijo, esa relación existe desde el minuto uno. Pero tiene que perfilar una serie de cosas antes que son mucho más fáciles de cerrar aquí que en Tailandia". "Cómo no va a tener ganas de verle, pero insisto, hablan por videollamada" ha señalado.

Además, la penalista ha negado la información de que Rodolfo y Silvia hayan alquilado una casa en Koh Samui para tener una especie de 'cuartel general' para los familiares que viajen al país para visitar a Daniel en prisión, como se ha dicho en los últimos días: "No es verdad. Son muchas las noticias que van saliendo que no sé de donde salen porque es muy fácil preguntarlo, pero no es verdad".

Sobre cómo afronta el actor su viaje a Tailandia, su portavoz desliza que "como lo tiene que afrontar". "Ahora hay que saber donde estamos y tener claras las situaciones que se pueden plantear. La causa está en instruccion y pendientes de lo que salga en esa instrucción" ha añadido.

A raíz de que diferentes medios de comunicación publicasen que Marcos García Montes se incorpora al equipo de abogados de Daniel, Carmen Balfagón ha puntualizado que "la representación de Daniel sigue siendo el abogado tailandés que habitualmente le ve, le asiste y es el que va a tener el informe cuando lo de la policía tailandesa. Marcos se incorpora a la defensa de Rodolfo Sancho".

Aunque desconoce los detalles de cómo está siendo el día a día del cocinero en prisión, la abogada cree que "se siente bien tratado en Tailandia. Estoy convencida de que las autoridades tailandesas se están portando bien con él porque además no está condenado, es un preso preventivo". "Daniel está recluido en una prisión a 10.000 km de nuestro país por un hecho muy grave, pero no le he preguntado a Rodolfo ni a Silvia cómo le ven" ha explicado.

Insistiendo en que ha hablado con "todos los amigos de Daniel" y hacen "un perfil de un chico normal, generoso y empático", la criminóloga cree que la clave del caso está en saber "la motivación" que le habría empujado a cometer presuntamente el asesinato: "Eso es lo que tenemos que averiguar. Yo no la sé, pero es importante descubrirla porque el código penal tailandés habla de condicionantes. Habría que analizar una serie de factores y saber a qué se refería en su declaración cuando habló de que estaba en una jaula de cristal y era un rehén de la víctima". "Estoy convencida de que en la declaración ha dicho el por qué, pero aun no hemos tenido acceso a niguna de las cuatro declaraciones, y para los criminólogos la motivación es fundamental como base de cualquier hecho delictivo".

Carmen no ha querido entrar en el tipo de relación que mantenían Daniel y Edwin "por respeto a la víctima", pero sí ha reconocido que el colombiano era "superior" al cocinero porque "tenía más años que él, pero no sabemos lo que ha declarado".

"No he visto los atestados policiales. Lo que figura yo no lo sé, eso lo está llevando la policía, creo que lo está haciendo muy bien. Nosotros tenemos que respetar el trabajo de la policía y tenemos que respetar el trabajo que está haciendo la justicia tailandesa y no te puedo decir más, es que no lo sé porque yo no sé lo que ellos tienen recogido. Pero lo que estoy segura es que lo han hecho bien" ha concluido, muy respetuosa con la investigación que está llevando a cabo la policía tailandesa.

Tras el programa, la abogada ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha insistido en que Rodolfo no viajará a Tailadia "hasta que articule una serie de cosas, como la incorporación de Marcos García Montes, antes de irse".

Además, ha revelado que el actor no estuvo este jueves en Madrid, sino un día antes, el miércoles y además de realizar ciertos trámites, "visitó a su madre" que, como es "normal", está muy preocupada por su nieto. Aunque es un dato que desconoce, Carmen cree que Noela Aguirre no ha hablado con Daniel porque ahora mismo "son su padre y su madre los que están hablando con él". "Si te pones en el papel de abuela lo normal es que quieras hablar con él e irte a Tailandia también" reconoce.

Sin embargo, la portavoz de Rodolfo asegura que ella desconoce si la viuda de Sancho Gracia está en el listado de diez personas que el cocinero ha dado a las autoridades penitenciarias como autorizadas para visitarle en prisión: "No lo sé, si tú me lo estás preguntando digo no lo sé y soy totalmente honesta. Que seguro que saldrá una lista que alguien se inventa pues seguro, yo no te digo la lista que él haya podido hacer, yo te digo que a día de hoy nadie ha alquilado una casa".

Por último, la criminóloga ha salido al paso de los problemas legales que Daniel tuvo en el pasado y que salieron a la luz hace unos días. "Eso está judicializado, no hay una sentencia firme, entonces eso de verdad es levantar unos falsos testimonios que no llevan a ningún lado... Ese tema está judicializado y todavía la justicia ni le ha dado ni le ha quitado la razón a Daniel. Pero eso no tiene que ver con esta causa".

Suplantan la identidad de Daniel Sancho

Al parecer, alguien está suplantando la identidad de Daniel Sancho en redes sociales y hace publicaciones en Instagram desde casi el mismo día que entró en prisión. Habla de su día a día, publica fotos de viajes y hasta explica cómo supuestamente consigue el teléfono móvil, tal y como informand esde el programa de Telecinci, Así es la vida.

En este perfil se publican fotos de viajes realizados por Daniel Sancho, pero de hace años y sabemos que pertenecen a un álbum privado, con lo que se podría tratar de una persona cercana a Daniel.

El falso Daniel Sancho también cuenta su supuesto día a día en prisión a través de textos en stories como este: “Hoy conocí a un buen amigo, se llama Carlos Alcañiz, está preso desde hace varios años”.

“La gente en Tailandia me empiezan a ver con mala cara, no sé qué se está diciendo mucho afuera no puedo usar mi móvil para ver noticias y tengo a la policía monitoreándome a diario” añade.