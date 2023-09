Retomando poco a poco la normalidad tras el fallecimiento de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre, Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras. Intentando sacar fuerzas de flaqueza a pesar de lo duros que están siendo los primeros días sin su madre, la presentadora ha ido a la peluquería y por primera vez se ha pronunciado sobre la sorprendente entrada de Gustavo Guillermo en 'Gran Hermano VIP 8'.

A pesar de que el chófer y mano derecha de su progenitora ha asegurado que tanto ella como Carmen Borrego sabían lo del reality y le apoyan en esta aventura, Alejandra Rubio lo ha desmentido tanto en 'Así es la vida' como en 'Fiesta', asegurando que la conversación de la que habla el chófer no ha existido y revelando que éste dimitió de su cargo días antes de la muerte de su abuela, cuando ya estaba muy delicada.

Posturas diferentes que han provocado que diferentes medios de comunicación se planteen cómo es en realidad la relación de las hermanas Campos con Gustavo y por qué el chofer les ocultó hasta el último momento su entrada en 'GH VIP'. Mientras Carmen afirma que no piensa decir nada sobre este tema porque ahora mismo es "lo que menos me preocupa ahora mismo", Terelu se ha mostrado dolida con el que fuera como un hijo más para su madre y ha pedido respeto en este durísimo trance: "Entenderéis que yo no voy a hablar nada. Si me disculpáis, si me habláis de eso me meto en el coche* Si queréis que os diga otra cosa, lo que queráis, nada más. Estoy afectada porque se ha muerto mi madre. Es que se ha muerto mi madre, ¿sabéis? Mi madre" ha afirmado, evitando pronunciarse directamente sobre Gustavo -al que ni siquiera ha nombrado- ni responder cuando le hemos preguntado si por lo menos le desea suerte en el reality.

"Lo estamos llevando como podemos" ha reconocido, revelando que ni ella ni su hermana han sacado fuerzas por el momento para volver a la casa de su madre. Sin embargo, toca seguir adelante y están volcadas en la organización del funeral en memoria de Teresa en Madrid que, como adelantó Carmen y ha confirmado ella, no tiene fecha y no será este martes como se dijo en un principio.

"Estamos en ello, pero el problema es que tenemos un follón con el funeral porque queremos una serie de cosas y es muy complicado. Lo que queremos no se puede hacer, la iglesia no puede, entonces queríamos haberlo hecho mañana, pero eso es imposible* Ya lo digo a todo el mundo que el martes 19 de septiembre no es el funeral de nuestra madre y que esperamos que podamos cerrarlo entre hoy y mañana para la semana que viene sin falta" ha explicado.

Por último, Terelu ha huido de polémicas y, con gesto de sorpresa, ha evitado dar su opinión sobre la carta que Edmundo Arrocet ha enviado al diario '20 minutos para despedirse de su madre y en la que, como ha asegurado en más ocasiones, ha negado que rompiese con Teresa a través de un WhatsApp como la veterana presentadora contó en su día. Una polémica en la que la colaboradora prefiere no entrar, abandonando el lugar con un esquivo "no tengo ni idea".